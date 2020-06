Cerca de 9 mil negocios no podrán reabrir en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- En medio del regreso a la nueva normalidad para el sector comercial en Sinaloa, se estima que de los 122 mil 500 establecimientos que se tienen registrados en la entidad, cerca de 9 mil no volverán a abrir, toda vez que la crisis económica, agudizada por la pandemia del COVID-19, les impedirá ponerse de pie, y así lo confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Culiacán, Diego Castro Blanco.

Por su parte, Carlos Pardini Soberanes, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Sinaloa, confirmó que a partir del martes 16 de junio reabrió alrededor del 40 por ciento de establecimientos, y adelantó que para este fin de semana se estima que la cifra se eleve a un 65 o 70 por ciento.

Desde el pasado martes se incorporaron a la reapertura algunos giros que estaban considerados como no esenciales, entre estos papelerías, negocios de pintura, clínicas de belleza con previa cita o servicio a domicilio, además de refaccionarias y talleres de carrocería y pintura, herrería, torno, carpintería y automotriz, y así lo detalló el líder de los comerciantes en Culiacán, quien añadió que el resto de las actividades entrará en operaciones hasta el próximo martes 23, entre estos tiendas de ropa, de calzado y de bisutería.

A la espera

Pardini Soberanes reconoció que los establecimientos que a la fecha no han abierto no lo hacen porque muchos aún no están preparados con las medidas y los protocolos sanitarios que pide la autoridad para proteger al consumidor y al personal.

Pero también destacó otros factores que han complicado la reapertura, como el hecho de que muchos comercios están afectados económicamente, no tienen la suficiente liquidez o están evaluando si hacen el esfuerzo o no para abrir; mientras otros han decidido no hacerlo porque consideran que no hay condiciones económicas y podría resultarles más costoso abrir ante la baja o nula rentabilidad que tendrían.

Incluso, refirió que otro de los obstáculos es la presencia de focos de infección detectados en ciudades y comunidades, en donde afirma que hay establecimientos, sobre todo informales, que no cumplen con las medidas sanitarias, y esto parece estar contribuyendo al incremento en los contagios.

Nueva forma de hacer negocios

Diego Castro Blanco confirmó que en el sector centro de Culiacán hay algunos locales de donde ya sacaron los muebles y la mercancía y han bajado las cortinas, incluso muchos de ellos nuevamente están en renta, las cuales alcanzan hasta los 50 o 90 mil pesos mensuales.

Y aunque la mayoría está intentando reabrir, dijo que «falta ver cómo vamos a reactivar los negocios que requieren apoyo, cómo los vamos a ayudar, si va a haber créditos, apoyos fiscales y cómo vamos a negociar las rentas».

Incluso advirtió que la pandemia ha generado nuevas formas de hacer negocios, como reuniones de negocios por videoconferencia, lo que seguramente afectará a giros como agencias de viajes y aerolíneas, que podrían reducir sus vuelos: «Los que tienen menos fortalezas económicas y operativas, incluso de habilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias, desaparecerán», agregó.

Desempleo

De acuerdo con el Inegi, en Sinaloa se han perdido 46 mil empleos formales y alrededor de 50 mil informales, y así lo reafirmó Diego Castro, de Canaco Culiacán, quien añadió que estas cifras promedian diez empleos perdidos por cada negocio cerrado.

