Cero ganancias y hasta pérdidas tienen pequeños comerciantes en Culiacán

Culiacán.-Con cero ganancias durante los meses que dure la cuarentena estarán los pequeños comerciantes que están siendo obligados a cerrar sus establecimientos por medidas contra la propagación de coronavirus, pero el problema recae en la mercancía que habían ya comprado para lo que suelen ser temporadas altas de ventas.

Los festejos de Día del Niño y Día de las Madres, cada año repuntan la adquisición de mercancía por parte de los consumidores, por lo que algunos comerciantes ya habían adquirido productos, lo que generó significativas pérdidas, lamentó el presidente de tianguis de Culiacán, Juan Carlos Hernández Álvarez.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

Así explicó que acatando las indicaciones que emitieron las autoridades no se está trabajando en la instalación de puestos de venta, por lo que los vendedores que ya habían comprado mercancía están ofreciendo mediante redes sociales a los clientes, sin embargo, se genera más gasto que ganancia, por la necesidad de contar con en internet, transporte y la poca aceptación de las personas de salir de sus casas.

En este tema lamentó que aún no se tenga respuesta de las autoridades a las más de 2 mil familias que fueron desalojadas de los tianguis y del centro de la ciudad, mismas que no cuentan con dinero para sostener a sus familias y no hay posibilidad de adquirir apoyos por tratar en su mayoría de trabajadores informarles.

En búsqueda de apoyo, el presidente de tianguis explicó que se a acudido al ayuntamiento de Culiacán, a gobierno del estado y a la secretaria del bienestar en donde siguen sin dar respuesta, ésto en excusa de que los apoyos se están dando a los adultos mayores.

El problema según Hernández Álvarez es que se tiene la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más se estará sin trabajar, ya que según la información que se está dando a conocer por las autoridades destaca la posibilidad de una ampliación de la cuarentena, a pesar de que a ellos se les plantearon dos semanas sin laborar, lo que hace necesarias estrategias claras por parte de gobierno para el apoyo a los pequeños trabajadores que actualmente están sin dinero para mantener a sus familias.

"A nosotros nos dijeron que dos semanas y con el tiempo están diciendo que hasta junio, y ya ahorita si estamos desesperados porque hemos ido a tocar puerta y la ayuda que nos dan es para las personas registradas", reiteró el comerciante.