Certificado de vacunación Covid-19 podría ser obligatorio en Culiacán: Jesús Estrada Ferreiro

Sinaloa.- Luego de iniciarse con solicitud del certificado de vacunación en los comercios de la ciudad capital, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró que actualmente el presentar el certificado de vacunación contra el Covid-19 a la entrada de los comercios, es a conciencia de la ciudadanía, pues no se trata de dar gustos sino de cuidar la salud de todos, por lo que advirtió que en algunos días esta medida podría ser obligatoria.

El primer edil municipal, explicó que esto podría ocurrir muy pronto, ya que a pesar de que si se ha tenido muy buena aceptación en una gran parte de los culiacanenses, no muchos restaurantes y negocios se han acercado al Ayuntamiento de Culiacán para obtener su "Certificado de Confianza".

Añadió que cuando está medida se haga obligatoria, se comenzará a impedir la entrada a quien no presente su certificado y aclaró que no habrá sanciones pero comentó si una consecuencia para quien se niegue e intente entrar a la fuerza a cualquier negocio o establecimiento.

Así mismo comentó que estas medidas son para tratar de concientizar a la gente de la situación que ha traído la pandemia del Covid-19, situación por la que si no se controlan los contagios entre la ciudadanía van a tener que hacerlo obligatorio.

"Quizá la persona que vaya a algún lugar y se le pida el certificado y no lo quiera presentar, no entrara, si se quiere meter a la fuerza si podría haber hasta un arresto", manifestó.

Leer más: En marco del Día Mundial del Peatón dan marcha a proyecto de Calles Seguras en Culiacán

Por otra parte comentó que quienes no se quieran vacunar están en su libertad de hacerlo, pero no están en libertad de hacer grilla para que otras personas no lo hagan así como tampoco acercarse a quienes si se han vacunado para proteger su salud.