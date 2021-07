Certificado de vacunación obligatorio inhibirá el consumo en empresas en Sinaloa

Sinaloa.- De entrar en vigor la obligatoriedad de presentar certificado de vacunación para ingresar a algunas empresas de diferentes giros economicos inhibirá el consumo de clientes, advirtió Guillermo Gastelum Bon Bustamante presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Sinaloa.

Destacó que a su parecer, al estarse cumpliendo por parte de las empresas los protocolos sanitarios estrictamente, no es necesario llegar a medidas tan extremas como lo es la obligatoriedad de mostrar certificado de vacunación por parte de los clientes.

"Vemos que es una propuesta de la autoridad municipal en la que no estamos a favor de exigir el certificado de vacunación, creo que debemos de exigir, hacer énfasis en la conciencia de la gente, de que la gente si no tiene que salir que no salga, y si tiene que salir que lo haga con suma precaución", opinó Gastelum Bon Bustamante.

Entre las principales razones por las que a su parecer no debería de ser obligatorio solicitar certificados de vacunación para ingresar a las empresas, es que las etapas de vacunación aún no culminan y las empresas cumplen con los protocolos de sanidad impuestos por las autoridades, como lo es la toma de temperatura, uso de cubre bocas obligatorio, gel antibacterial y desinfección de espacios.

Motivo por el que, a su parecer, las autoridades, en coordinación con sociedad y empresario deberían de trabajar en fomentar la aplicación de cuidados mediante la implementación de medidas sanitarias y no restricción de ingresos a clientes.

