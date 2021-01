Checarán si el diputado Apolinar García pidió permiso de ausencia en el Congreso

Sinaloa.- Si el diputado Apolinar García Carrera estaba en el evento de Rubén Rocha Moya y había solicitado permiso para no conectarse a la sesión del Congreso del Estado de Sinaloa que había ese día, no hay ningún problema; si no lo hizo, entonces es la presidenta de la Mesa Directiva quien deba tomar cartas en el asunto, explicó José Antonio Ríos Rojo. Aseguró que checará este aspecto.

El pasado jueves el legislador, desde un evento público de Rocha Moya, se conectó a la sesión del Congreso y simulaba estar en la misma cuando en el evento político era parte del presidio. Cuando tomaron lista de asistencia en el Congreso contestó presente.

El legislador sostuvo en todo momento el celular entre sus manos fingiendo estar en la sesión de Congreso, en donde se realizó la lectura de una de sus iniciativas.

Al ser cuestionado sobre si era correcto lo que hacía de estar en un evento político, aseguró no estar violentando ningún estatuto, también aseguró que había pedido permiso y que se le descontaría el día. Justificó que estaba al pendiente de la sesión y que si otro diputado de otro partido hacia lo mismo que él, no era malo.

Tras ser exhibido por este motivo, el legislador publicó en sus redes sociales que había estado en el evento de Rubén Rocha Moya. El diputado ha generado polémica por estar en contra del aborto.