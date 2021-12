Chocan diputados de Morena con alcalde de Culiacán en la revisión del impuesto predial

Culiacán, Sinaloa.- Un fuerte debate, entre insultos y reproches contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y el equipo de funcionarios de la Tesorería municipal, se registró en el Congreso del Estado, en el cual el edil fue acusado de aplicar una política de recaudación para beneficiar a sus funcionarios, que buscan mantener los privilegios de sobresueldos y préstamos, así como utilizar a la Constitución Política de México como espada contra la economía de los culiacanenses, en el cabildeo para definir las actualizaciones al impuesto predial urbano.

En el salón Constituyentes, Estrada Ferreiro dijo que al acudir ante los integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración de la 64 legislatura, se buscó presentar su propuesta de incremento en los valores catastrales se concreta para su autorización y se haga ley, y “no es para que nos digan, si podemos o no, y esto es para evitar confusiones. La hacienda le corresponde a los municipios para el efecto regulatorio”.

Ante la posibilidad de que se pretenda incluir un transitorio, que se excluye la posibilidad del municipio de cobrar ordinariamente el impuesto predial, tal como lo dispone el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal, llevaría a la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se realizó en 2019, y que de acuerdo al antecedente, se confirmará que este municipio tiene la razón.

Lo anterior tendría una repercusión en la carga impositiva mayor en los contribuyentes cuando se declare la inconstitucionalidad, una menor recaudación y la disminución de la capacidad del municipio en la prestación de los servicios públicos, se explicó.

En respuesta, el diputado de Morena, Pedro Alonso Villegas Lobo le dijo que “ustedes no van a decir que van a hacer o van hacer a este Poder Legislativo, que es autónomo y solo nosotros respondemos a los intereses del pueblo y no a caprichos de ningún funcionario ni de un alcalde, nosotros somos autónomos”.

Le reclamó que los únicos con privilegios del Ayuntamiento son los funcionarios de primer nivel para aumentarse el salario, y se tienen partidas de 500 mil pesos por riesgo trabajo.

“Todos como dijo la abuelita alcalde, pero usted si puede violentarla y el Congreso no puede quitarle el descuento, pero yo si puedo, porque todos son todos. Además de que tampoco todos tienen la fortuna de ganar $54 mil pesos como jubilados y jubilarse de esa manera”, manifestó.

Las acusaciones de Villegas Lobo alcanzaron al secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera, de quien aseguró el diputado que le confirmó el descuento de 20 por ciento del total de la prestación a los policías jubilados conocidos como “moches”, que llevó a la intervención del diputado Jesús Ibarra a evitar una mayor confrontación.

Posteriormente le siguió en el mismo tono, el diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez se refirió a Estrada Ferreiro como un abogado que siempre utiliza como espada a la Constitución Política de México, y extraña que no haga respetarla fracción IV del artículo 31 constitucional, que dispone que los impuestos deben de ser proporcionales y equitativos.

Se quejó de los “jilguerillos” en referencia a los funcionarios municipales que acompañaron a Estrada Ferreiro de que acudieron al Congreso a amenazar a los diputados con controversias constitucionales, y Vargas Ramírez le exigió que no los intimiden “por lo que le hace es el aire a Juárez y hay que honrar a Andrés Manuel López Obrador, no con discursos sino con hechos, porque de lengua me como un taco, cuando dicen que son lopezobradoristas y en verdad son traidores”.

El tercer diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta dijo que el tema del impuesto predial es anticonstitucional, y propuso sentarse hacer una reforma integral en esta materia y no discutir cada año si el municipio o el Congreso del Estado tiene la razón.

Destacó que son legales los descuentos en este impuesto y no se les debe ningunear a los legisladores, que es similar como pronto pago. Le planteó al alcalde que pavimente las calles para incrementar el valor de los predios.

Mientras Estrada Ferreiro permaneció callado ante las acusaciones, Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, tuvo que intervenir y llamar la atención a los legisladores para tener un comportamiento político de respeto al alcalde y al equipo de trabajo que lo acompañaba, debido a que esta reunión solamente era una de las etapas de este proceso para escuchar y revisar las políticas recaudatorias y “no somos tribunal”, concluyó.