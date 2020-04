Chóferes de camiones de Culiacán protestan por falta de ingresos

Culiacán, Sinaloa.- Difícil es la situación que viven los choferes de transporte urbano en Sinaloa debido a la contingencia de salud. Para pedir un apoyo al gobierno del Estado, los transportistas se plantaron en la explanada del Palacio de Gobierno, donde esperaron una respuesta de las autoridades.

Pocos son los ingresos que estas personas pueden llevar a casa debido a la crisis de salud.

En pasados días se habrían recortado las jornadas de estos trabajadores, a sólo dos o tres días de labores a la semana, algunos incluso no han manejado camiones por casi un mes.

La cantidad de unidades por ruta se ha recortado a la mitad, y al día son muy pocos los pasajeros que suben, reduciendo sus ingresos hasta el 95 por ciento, según informan.

Declaran que no planean suspender el servicio a menos que se les sea indicado, pues expresan que les gusta trabajar en lo que hacen y entienden que la ciudadanía aún necesita del transporte y no tienen la culpa de las carencias de los transportistas.

Un mes atrás, entregaron a las autoridades un documento en el que expresan la situación, y al no ser atendido el llamado, decidieron acudir directamente. Comentaron que no es dinero lo que piden precisamente, sino que una ayuda en despensas para poder alimentarse ahora que no reciben los ingresos suficientes será de mucha utilidad.

Tras pasar un tiempo en la explanada, un funcionario trabajador de gobierno, quien no permitió que se le abordara ni quiso proporcionar su identidad, los atendió.

Los choferes compartieron con este medio que no recibieron la respuesta esperada, y que les dijeron que debían esperar. Ante esto, tomaron la decisión de dirigirse ante el Congreso del Estado para seguir pidiendo este apoyo que han solicitado.