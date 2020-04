Chóferes de camiones protestan tras primer contagiado de covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- En protesta ante la vulnerabilidad que representa continuar trabajando con la pandemia de Covid-19, choferes de transporte urbano de diferentes partes de Sinaloa se manifiestan en gobierno del estado.

Después de la noticia del primer caso de un conductor de transporte urbano diagnosticado con el virus, los trabajadores de diferentes alianzas piden al gobernador, Quirino Ordaz Coppel dotarles de materiales para evitar contagios, ya que además de ser propensos por tener contacto con diferentes personas en el día las ganancias son nulas y no tienen dinero para los gastos básicos de sus familias.

Flavio Rolando Ibarra, secretario general de choferes de transporte urbano de Culiacán, lamentó que la mayoría de los trabajadores no cuenten con seguridad social, por lo que con el recorte de las rutas en un 90 por ciento se están descansando sin recibir salarios, por lo que es imposible costear los gastos de una familia.

Explicó que los choferes normalmente ganan el 20 por ciento del pasaje que trasladen en un día, y como no hay personas en las calles los pocos que están trabajando prácticamente se quedan sin salario.

La petición recae en recibir algún apoyo económico o en despensa, mientras transcurre la pandemia de coronavirus en Sinaloa, además de implementar estrategias para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros ante contagios.

“Un chofer que tenga esta enfermedad, lamentablemente puede que no tenga seguro social, ese muchacho ahí se la va a echar si no tenia, se puso mal arriba del camión y toda la gente que estaba ahí van a tener que checarla, no se juega con esto porque es una cosa muy seria, y no queremos mentiras de esto”, reiteró el conductor.