Chóferes de camiones, sin seguro frente al coronavirus en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Desde hace 35 años, “El King” trabaja de conductor de transporte urbano en Culiacán, Sinaloa, oficio que es pesado, pero que le ha dejado satisfacciones; y en la actualidad, mucha preocupación.

El chofer contó que ahorita está en su casa en cuarentena, le diagnosticaron COVID-19; y ante la falta de ingresos, al tener un empleo sin prestaciones, depende de sus hijas, quienes por fortuna tienen empleo.

Ellas le compran el medicamento y los alimentos. En su caso, tiene a su familia que lo apoya, pero hay otros conductores que, al dar positivos a coronavirus y no tener Seguro Social, batallan mucho.

Los conductores que pertenecen al Sindicato de Culiacán cooperan de 10, 20 y 50 pesos y juntan un pequeño fondo para ayudarles a comprar el medicamento a quienes no tienen dinero para surtir las recetas.

Ahora se da cuenta de lo importante que es contar con Seguro Social, pero, por desgracia, ninguna autoridad hace algo para obligar a los concesionarios a que les den esta prestación.

Por fortuna no ha tenido complicaciones graves, y espera pronto salir adelante. Contó que en días pasados, cinco conductores se contagiaron de coronavirus y están batallando para comprar el medicamento y la despensa.

Exigencia

El conductor llama a las autoridades a que hagan obligatorio el uso de cubrebocas al abordar la unidad, porque ellos no le pueden decir nada a los usuarios porque los maltratan.

Detalló que los choferes están desprotegidos ante estas personas que no creen que el coronavirus existe o que no les da la gana usar cubrebocas. También pide que sean los concesionarios quienes compren los cubrebocas de los choferes y el gel antibacterial, porque ahorita les es muy difícil a ellos comprarlos porque, los pocos que están trabajando, no están ganando casi nada.

Llama a la población a apoyarlos donando productos alimenticios en el centro de acopio que tienen en La Lomita.

Rolando Ibarra, líder del Sindicato de Choferes del Transporte en Culiacán, urgió a que las autoridades obliguen a los concesionarios a que aseguren a los conductores.

No tienen indicación de arrestar

No le han dado la indicación de bajar o arrestar a las personas que no usen cubrebocas en el transporte público, aclaró el secretario de Seguridad Pública municipal, Óscar Guinto Marmolejo.

En días pasados, el alcalde Jesús Estrada Ferrero dijo que las personas que no usen cubrebocas al subir a un camión urbano no serían bajadas, sino arrestadas. De acuerdo al jefe policial la instrucción que tienen es la de invitar a la ciudadanía a que lo use al salir a los espacios públicos.

“Pedimos a la ciudadanía que use cubrebocas cada vez que use el transporte urbano, cuando salgan a la calle, así como que guarde la sana distancia”, detalló.

En el Centro de la ciudad y por las calles de diversos sectores se puede ver a muchas personas que no usan cubrebocas. Al preguntarles por qué, algunas dijeron que no tenían pensado acercarse a nadie y que no se sentían mal de salud.

