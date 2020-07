Chóferes indefensos ante pasajeros sin cubrebocas en Culiacán

Sinaloa.- Un 10 por ciento de sus pasajeros no usan cubrebocas y no los puede no subir porque lo reportan con los “punteros” de la colonia y lo agreden de forma física o verbal, o bien, con Vialidad y Transportes y le hacen un acta de más de mil pesos, comentó el conductor de la ruta solidaridad de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Sin prevenir

Indicó que tiene una pasajera que todos los días se sube sin usar cubrebocas y por más que le ha dicho que use, lo que le contesta es que no lo hará, y no la puede obligar. De acuerdo al conductor, sí tiene miedo contagiarse porque el pasado lunes dieron positivo a coronavirus cinco conductores de diversas rutas, ayer, dijo, andaban pidiendo cooperación entre los conductores para poder apoyarlos con las medicinas.

Rolando Ibarra, líder del Sindicato de Choferes de Culiacán, señaló que ante la situación que se vive en esta pandemia, quienes la llevan de perder son los choferes. Si no suben a un pasajero o le pide que use cubrebocas, corren el riesgo de ser agredidos, si lo reportan a vialidad también los van a sancionar, por lo que están entre la espada y la pared.

En riesgo

Muchos conductores del transporte público no cuentan con Seguro Social y si se enferman tienen que correr con todos los gastos.

