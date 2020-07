Choferes piden uso obligatorio de cubrebocas en el transporte urbano de Culiacán

Culiacán.-Que obliguen a los usuarios del transporte público de Culiacán a usar cubrebocas al abordar el transporte de Servicio Público pide el líder del sindicato de Choferes de Culiacán, Flavio Rolando Ibarra al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al director de Vialidad y Transportes Feliciano Valle.

Ya ha pasado mucho tiempo de concientización en el que se le ha informado a la población la importancia de usar el cubrebocas y de la sana distancia, por lo que los choferes ya no deben a riesgarse a ser contagiados por personas que no quieren usar esta medida preventiva o bien que aún no creen que este virus exista.

A los que pertenecen a su sindicato les dice que ya tomen una decisión de no subir a los pasajeros sin cubrebocas, porque lo que se ganaran de comisión no les alcanzara a pagar el tratamiento si se enferman.

Además un pasajero sin cubrebocas no solo pone en riesgo de contagio al conductor si no también a otros usuarios detalló.

En líder sindical recordó que muchos conductores no cuentan con seguro social y si se enferman tienen que costarse el costoso tratamiento por su cuenta para lo que se tiene que andar solicitando cooperación entre el gremio. Además algunos conductores tras contagiarse han contagiado a miembros de sus familias.