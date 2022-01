Cientos de motocicletas son abandonadas en el corralón de Culiacán

Sinaloa.- Parte del corralón municipal de Culiacán está convertido en un cementerio de motocicletas. Muchas de las unidades entraron en buenas condiciones y otras eran de modelo reciente, pero el sol, la lluvia y otras inclemencias del tiempo fueron acabando con ellas y ahora una gran cantidad lucen como chatarra. Los propietarios de más de 800 de estas pequeñas unidades tras cometer diversas infracciones ya no fueron por ellas, las abandonaron.

El no reclamar las motocicletas por parte de los propietarios se incrementó desde hace un año y medio a la fecha. Todo indica que a las personas implicadas les resultó más fácil ir a sacar otra unidad nueva a crédito que pagar las multas o sacar la licencia, la placa o la tarjeta de circulación, comentó el director de Tránsito del municipio de Culiacán, Pánfilo Díaz Juárez.

Llamado

En redes sociales algunas personas han criticado que haya tantas motocicletas en el corralón y aseguran que algunas pertenecían a personas de rancherías y además de ser usadas como medio de transporte también lo eran de trabajo y los afectaron en su economía al quitárselas.

A esto el funcionario municipal contestó que si las unidades eran tan importantes para las personas hubieran hecho el esfuerzo por traer toda su documentación en regla, el casco de seguridad y no cometer infracciones, además hubieran ido a sacarlas.

Aseguró que ellos realizan el retiro de la unidad cuando no traen placa y el motociclista no tiene licencia ni la tarjeta de circulación, no porta el casco o bien porque comete una falta que pone en riesgo su integridad y la de terceras personas. Llamó a quienes tengan una motocicleta que no la usen hasta que tengan toda su documentación en regla y que las sepan conducir bien porque también son muy peligrosas. “Hay más de 800 motos detenidas. A las personas que traen su placa, licencia, la tarjeta de circulación y su casco no se les va a molestar”, expuso,

Los operativos de motocicletas que realiza la policía municipal es para prevenir diversos hechos, muchas de estas unidades sin placas son usadas por delincuentes para cometer diversos delitos porque no se pueden localizar.

Aclaración

Los operativos no son para molestar a la ciudadanía, aclaró el director de tránsito, ni tampoco para tener motocicletas resguardadas.

Explicó que de acuerdo a la ley si los propietarios de las unidades no van por ellas en un lapso de seis meses se pueden rematar, pero si hay quienes después de este tiempo las quieren recuperar y las motocicletas no están en proceso de remate se les pueden entregar siempre y cuando lleven toda la documentación. El funcionario llama a los ciudadanos a no arriesgarse a que les quiten las motos teniendo todo en regla.

En el año pasado en el municipio de Culiacán se registraron 418 accidentes en los que participaron motocicletas, de los cuales 482 personas resultaron lesionadas y 42 fallecieron: 22 personas perdieron la vida al sufrir el percance vial en Culiacán y el resto en las sindicaturas, por esta razón estas unidades son consideradas peligrosas por lo que se llama a conducir con precaución.