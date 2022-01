Cierra el 2021 con 442 personas en calidad de desaparecidas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Durante el 2021, en Sinaloa se registraron 812 casos de personas desaparecidas y sin localizar. Al cierre del año las autoridades estatales ignoraban el paradero de 570.

De acuerdo con las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO), el año pasado 442 personas quedaron en calidad de desaparecidas, es decir, cuyo paradero se desconocía y su ausencia se relacionaba con la comisión de un delito, entre ellos privación ilegal de la libertad (levantón); 128 personas quedaron como no localizadas, debido a que su ubicación se desconocía, pero su ausencia no se relacionaba con la probable comisión de un delito; 200 fueron halladas con vida y 42 muertas.

Del total de las carpetas de investigación que se iniciaron en 2021 en el estado por personas desaparecidas o sin localizar, 690 correspondieron a hombres y 121 a mujeres.

Entre las personas desaparecidas y que se presumió pudieron haber sido víctimas de un delito se encuentran: 4 menores de 14 años, 9 de 15, 6 de 16 y 7 de 17.

En Culiacán fue en donde el año pasado se registró el mayor número de desapariciones de personas, ya sea por haber sido víctimas de un delito o por otros hechos, llegando la cifra a 377, de los cuales 294 son hombres y 83 mujeres; 28 fueron localizadas sin vida, 172 quedaron como desaparecidas y 29 como no localizadas. En esta estadística se contabilizaron a 58 menores de 17 años, 17 hombres y 41 mujeres, 29 fueron localizados con vida y de 29 no se conoció su ubicación. Las imágenes de algunos de ellos fueron expuestas en redes sociales y en la Alerta Amber.

De acuerdo con la información del RNDPNO, 20 de las 377 personas fueron víctimas de delitos vinculados con la desaparición de personas, 8 de ellas no fueron localizadas y cuatro fueron encontradas sin vida; 11 personas fueron víctimas de delito de desaparición cometida por particulares, de las cuales 5 aún se encuentran desaparecidas y una fue localizada sin vida; 9 fueron víctimas de desaparición forzada y a la fecha se encuentran 6 desaparecidas, del resto de las personas no se dan mayores detalles de los motivos por los cuales no están con sus familias.

En este municipio, en los sectores en donde se registraron mayor número de casos de desapariciones y personas sin localizar son la sindicatura de Aguaruto con 9 hechos, la colonia Lázaro Cárdenas con 7, Villa Bonita 6, Centro 6, Tepuche 5.

En las colonias Progreso, La Amistad, Villas del Sol y Adolfo López Mateos se registraron 4 hechos en cada una.

En lo que va del 2022 se han registrado 10 casos de personas desaparecidas y sin localizar, de las cuales siete son hombres y tres mujeres; dos fueron ya encontradas con vida y seis se presume que pudieron haber sido víctimas de un delito. Siete de los hechos se registraron en el municipio de Culiacán, en tres de los casos se desconoce el sector, y cuatro de los hechos ocurrieron en las colonias Los Ángeles, 10 de Mayo, Antonio Toledo Corro y Lomas de Magisterio.

Impunidad y víctimas

Durante el año pasado se denunciaron las privaciones ilegales de la libertad de varios menores de edad sin que se pronunciaran al respecto las autoridades encargadas de velar por la seguridad y bienestar de ellos.

Es en el municipio de Culiacán en donde más personas son privadas ilegalmente de su libertad. Algunas víctimas de este delito fueron localizadas con vida, pero otras aún están en calidad de desaparecidas.