Cierran comercios del Mercado Garmendia por altos costos de renta e insumos

Culiacán, Sinaloa.- El asesor legal de comerciantes del mercado Garmendia, en Culiacán, Victor Gonzales, lamentó que a causa del alto costo de insumos, servicios, y renta, se estén presentando cierres de comercios en el lugar, ya que en lo que va del año, son más de 4 comercios los que al no soportar los gastos, y bajaron las cortinas.

La causa principal, es la crisis económica que trajo el inicio de año, aunado a las bajas ventas, según lo que destacó Victor Gonzales, situación que no se había presentado en años anteriores con tanta recurrencia.

Así dijo que al principio se pensó que trataba de una baja en ventas por inicio de año, pero ya transcurrido un mes del 2020, no a mejorado la crítica situación por la que están pasando, disminuyendo ganancias, sin mantenerse, ni subir conforme pasan los días del 2020.

Así detalló que las pérdidas rondan en aproximadamente un 50 por ciento, que se tiene registrado de bajas de afluencia de compradores de alimentos.

“Que yo recuerde nunca había estado así la situación, si habia ventas bajas pero había y ahora no hay”, lamentó, ya que la compra de verduras es la que se está viendo menos afectada, a diferencia de quienes se dedican a las carnes y productos procesados que están más afectados.

En lo que corresponde a lo que se tiene que pagar para mantener un negocio, el asesor legal del mercado Garmendia, reclamó el alza en impuestos que se están aplicando, pues las rentas rondan entre los 4 mil pesos mensuales, hasta los 20 mil pesos, dependiendo de la ubicación, sumado al pago a empleados, comidas diarias, e incremento de los productos.

Cierres que a su parecer se están replicando porque las personas buscan precios bajos y no es rentable mantener un negocio sin ganancias, ya que el producto es cada vez más caro y las personas si no encuentran precios accesibles prefieren no comprar, lo que está ocasionando en los comerciantes una crítica situación de sobrellevar.