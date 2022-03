Cierran primera clínica que realizaba procedimientos estéticos en labios en Culiacán

Sinaloa.- La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), cerró una clínica en Culiacán tras realizar procedimientos invasivos en los labios.

Luis Alonzo García Corrales, comisionado de la Coepriss, explicó que el problema no fue que no tuvieran las instalaciones adecuadas, sino que la persona que las estaba realizando no era un dermatólogo, que en este caso tiene que ser un dermatólogo para realizar estos procedimientos.

Añadió que se han dado a la tarea de realizar un operativo digital, en el cual se estuvo investigando diferentes redes sociales y páginas dónde clínicas estéticas pudieran anunciar algún tipo de procedimiento o cirugías que no tuvieran los permisos o que fueran clandestinas.

Agregó que el número de clínicas en esas condiciones asciende a alrededor de 15 establecimientos pero se encontraban cerrados, por lo que el equipo de Coepriss regresará en horarios diferentes y en caso de continuar cerrados, se procederá de manera jurídica.

El comisionado recalcó que a pesar de ello son un total de 95 establecimientos los que se han visitado en todo el estado, mismos en los que no realizan procesos invasivos.

Mencionó que en estos establecimientos si lograron contactar a las personas y entrar a realizar una verificación, dónde confirmaron que no realizan procedimientos invasivos.

Finalmente García Corrales señaló que de estos 95 establecimientos que no realizan procedimientos invasivos, 51 no tienen aviso de funcionamiento, no tienen los trámites realizados, por lo que exhortó a que los realicen porque tienen los elementos para cumplir, pero no han hecho los trámites correspondientes, los cuales se les dio una semana para cumplir con los requisitos.