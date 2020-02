Cierran proceso con más de 120 mil alumnos preinscritos en Sinaloa

Sinaloa.- Con un cierre esperado de más de 120 mil alumnos preinscritos es como terminó el proceso de preinscripciones en línea 2020, indicó Juan Alfonso Mejía López.

El secretario de Educación Pública y Cultura en el Estado dijo que aún están esperando que les hagan llegar aperturas de algunas zonas rurales que como bien se efectuó del 4 al 21 de febrero.

"Como bien no solo es haber asegurado el lugar para el hijo o los hijos en sinaloa si no también que hubo una planeación adecuada que no ayudó bastante la plataforma de registro para las familias".

Además recordó lo importante de aperturar espacios para primero de preescolar de los cuales tienen registro de alrededor de 4 mil 500 alumnos, lo cual será una generación de mucho aprendizaje tanto como para los alumnos como para los docentes pues es la primera vez que se da apertura a esté grado.

Manifestó que ahora toca verificar los que estarán buscando espacios en particular que son los que no alcanzaron a realizar el proceso o bien que se puedan dar casos de desplazados o migrantes mismo para lo que la secretaría esta preparada.