Cierre de escuelas genera gran retroceso educativo en Sinaloa

Sinaloa.- Se está frente a una gran crisis silenciosa de la educación en el país y en Sinaloa, y si no se toman cartas en el asunto, las afectaciones que generará el no tener clases presenciales, o de no realizarse las adecuaciones que se requieren para que los alumnos tengan mejor aprovechamiento a distancia, se está a punto de perder 10 años de los avances educativos que se tuvieron en el estado en los últimos 20 años, explicó Gustavo Rojas Ayala, presidente de Mexicanos Primero Sinaloa.

De acuerdo a información del Inegi, el nivel de escolaridad promedio de una persona en Sinaloa pasó de 7.6 años de 2000, a 10.2 en 2020, es decir, en dos décadas se avanzó en una escolaridad promedio de segundo de secundaria a segundo de preparatoria. Esto significa un lento, pero importante, progreso en el sistema educativo;pero se podría perder lo ganado si se prolonga el cierre de las escuelas.

Análisis

Rojas Ayala explicó que, de acuerdo a los análisis y la revisión de distintas fuentes de información, se ha llegado a la conclusión de que en nueve meses del cierre de las escuelas, se podría tener un retroceso educativo de 10 años; por esta razón hace un llamado a las autoridades federales para la creación de mecanismos que ayuden a mejorar los aprendizajes de todos los niños, porque los más afectados son los de las comunidades más alejadas, los que habitan en los municipios con mayor rezago educativo, como Badiraguato.

De acuerdo con el experto en temas educativos, la modalidad a distancia no ha sido opción para todos los niños, por lo que en algunos casos, sobre todo en las comunidades en donde no se cuentan con las diversas herramientas tecnológicas, se requiere la presencialidad.

Llamado

Desde Mexicanos Primero se hace la exhortación a los Gobiernos (federal y estatal) y a los Congresos que se trabaje en partidas presupuestales especiales para ir mejorando la infraestructura de las escuelas, para cuando se vuelva a las clases presenciales.

Recordó que en México existen grandes deficiencias en el financiamiento a las escuelas, ya que la mayor parte del presupuesto se va al pago de los maestros, y hay muy poco para materiales didácticos y de limpieza; y estos últimos serán esenciales para enfrentar la crisis sanitaria y prevenir riesgos de contagios.

“Desde el Congreso y el estado se deben generar presupuestos extraordinarios, porque no se podrá volver a las aulas si no se generan oportunidades bien financiadas”, expuso.

Al regresar a las clases presenciales, durante los próximos cinco años los esfuerzos y la atención de los Gobiernos deben estar en el sector educativo para tratar de revertir el retroceso, porque los estudiantes afectados por el mismo podrían enfrentarse a una reducción en la expectativa de ingreso anual de mil 403 dólares, en promedio.

El Dato

Avance

En el municipio de Badiraguato, el promedio de años de escolaridad es de 7.1. En Culiacán ha progresado y va en 11.1 años. Pero este avance que se tuvo en 20 años está a punto de perderse si no se abren las escuelas.