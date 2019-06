Cinco planillas contendrán por el Suntuas Administrativos

Culiacán.-Luego de hacer recibido las cartas de aceptación, las cinco planillas que fueron aceptadas, ya pueden iniciar sus campañas para contender para la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas) Sección Administrativos para el periodo 2019-2022.

La secretaria de actas del Colegio Electoral, María Eugenia Soria Mercado, informó que fueron siete solicitudes y solamente cinco de ellas reunieron con los requisitos establecidos en el estatuto del sindicato, y a dos les negó la aceptación de registro.

Según las bases de la convocatoria para el proceso de renovación sindical, la Secretaría de Jubilados y Pensionados será nombrada por los propios jubilados y pensionados en asamblea de los mismos, y la elección será el día 19 de junio del presente año, de 12:00 a 18:00 horas en el Edificio Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Mientras que los secretarios zonales, serán nombrados por sus propias bases y estas votarán en urnas separadas para tal efecto, el mismo día de la elección del Comite Ejecutivo.

Las planillas participan en el proceso de renovación del Suntuas Administrativos. | Cortesía

Los candidatos para cualquier cargo, así como para las planillas participantes se sujetarán a los requisitos presentes en la misma convocatoria.

En el caso del Comité Directivo del Suntuas Administrativo, la elección será el 09 de julio,

Soria Mercado hizo un llamado a la comunidad universitaria, al personal administrativo y de intendencia, a que participen con la civilidad que implica y con la responsabilidad, además de exigir respeto al estatuto, por propios y extraños.

“Si nosotros como trabajadores no respetamos lo interno, tampoco podemos exigir a los externos que nos respeten”.

Se realizó un llamado a la comunidad universitaria a participar con respeto en el proceso. | Cortesía

Existe un promedio de 4 mil 200 trabajadores que pueden votar, activos y jubilados.

“Nosotros como Colegio Electoral somos un ente que solamente vamos a estar durante el periodo de la elección y una vez que termina cada quien se va a su pase tal cual nos rige el estatuto sindical interno y si alguien quiere o pretende que nosotros hagamos una cuestión que no está establecida aquí hay que hacer las reformas pertinentes para que en la instancia sindical se tomen los acuerdos y hacer las modificaciones que alguien pretenda hacer, siempre y cuando no lesionen los intereses de colectivo, porque aquí no estamos para una individualidad, estamos por un equipo”, aseguró.

En el asunto de la injerencia de los diputados locales de Morena, mencionó que cada quien tiene su estancia y su ámbito “nosotros como ciudadanos podemos ir al Congreso del Estado a exigir que hagan su trabajo porque nosotros formamos parte de un colectivo, la diferencia es que ellos no forman parte del nuestro, nosotros somos un ente interno dentro de la Universidad y tenemos nuestro propio lineamientos y esto es lo que nos ha regido por toda la vida del sindicato”.