Cinco razones por las que debes impermeabilizar tu casa

Quizás has escuchado mucho hablar de los impermeabilizantes pero, poco sabes de los beneficios que le brindan a tu hogar además de cuidarlo de las lluvias. AM Aceros nos dice cinco cosas en los que te será de gran utilidad durante todo el año.

1.- Elimina la humedad

Las filtraciones y goteras de aguas son muy molestas y dañinas para la vivienda, estas se producen cuando el agua se acumula en la parte externa y es ahí cuando se filtra lentamente a través de los poros hacia el interior de las paredes. Esto puede causar humedad por filtración. El impermeabilizante será el único que puede eliminar que esto suceda.

2.- Reduce la temperatura interior de tu casa

Al utilizar impermeabilizante en tu hogar que tenga reflectividad o propiedades térmicas, estarás reduciendo la temperatura interior de tu casa por lo que en verano podrás aminorar un poco los efectos del calor. Cuando lo adquieras pregunta por un impermeabilizante que cuente con esas características.

3.- Evita manchas de humedad y moho

En temporadas de lluvias, puede ser que aparezcan las goteras, pero en ocasiones, estas no se presentan y es cuando existe un mayor problema, ya que se manifiestan las manchas de humedad sobre las paredes o techos y en casos extremos el moho. Estas manchas ya no desaparecen, la única solución es utilizar impermeabilizantes resistentes a los rayos UV, ya que te garantizan una mayor protección.

4. Cuida tu salud

Los impermeabilizantes no solo cuidan a tu hogar, si no que también, tu salud y la de tu familia, ya que las goteras y el ambiente húmedo tienden a promover la proliferación de hongos que pueden repercutir en el bienestar de los que viven en la casa.

5. Protege tu patrimonio

Al impermeabilizar tu hogar obtienes seguridad y certeza de que tu patrimonio se mantendrá en óptimas condiciones por mucho más tiempo. No prestarle la debida atención te puede costarte más dinero y muchos inconvenientes, porque cuando los daños son mayores ponen en riesgo elementos estructurales.

Se recomienda impermeabilizar los techos y paredes dos meses antes de la época de lluvias, pero sí aun no lo has hecho y no hay humedad, es el momento, en AM Aceros cuentan con todo lo necesario para proteger tu inversión y dar mantenimiento a tus techos, desde los impermeabilizantes, selladores, cemento plástico, malla de refuerzo y hasta los cepillos.

Así que no la pienses más y visítalos o comunícate en cualquiera de sus sucursales: