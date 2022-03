Cinthia Valenzuela dejará la dirigencia del PRI Sinaloa: "No temo sanciones del CEN", es grilla política

Sinaloa.- Al afirmar que ella no teme a sanciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, porque no ha sido irrespetuosa de los estatutos internos, la diputada Cinthia Valenzuela Langarica, dirigente estatal de este partido político en Sinaloa, anunció que solicitó la expedición de la convocatoria para elegir al presidente sustituto en un plazo de una semana, se nombre a un delegado sin conflicto de intereses y exigió que se respete su posición en la secretaría general, porque posiblemente las acusaciones en su contra, sean una grilla de políticos locales que lo realizaron por intereses personales.

Se refirió a la carta enviada por el CEN del PRI de fecha 24 de febrero y firmada por Ricardo Aguilar, secretario de Organización, que envío una primera notificación y la señalan de que ha sido omisa y no ha acatado las limitaciones jurídicas del partido político, y que pasaron 60 días después de la asamblea nacional, Valenzuela Langarica tuvo que haber convocado al Consejo Político Estatal para elegir y realizar el procedimiento de elección del cargo.

Aclaró que en el documento no establecen sanciones en su contra y no va renunciar, y lo único que se le ordena que de acuerdo a los estatutos, se celebre una renovación de la presidencia estatal, que nunca "he mostrado resistencia y he sido consciente, y hay antecedentes en las declaraciones que he realizado".

En persona, reveló que le expresó directamente al líder nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, que enviara una persona a Sinaloa y que fuera alguien que transmita el sentir de la militancia y que no sea de esta entidad del CEN del PRI, como exgobernadores u otro político cercano a él, que haga el trabajo de delegado y escuche a los candidatos y candidatas que trabajaron por tierra en las campañas, a la estructura territorial y al grupo parlamentario del Congreso del Estado.

Leer más: Por alta demanda, ampliará la UAS número de fichas para nivel superior y medio superior

Al cuestionarla de los priistas locales que generaron la presunta grilla y que generó la carta del CEN, entre ellos el senador Mario Zamora Gastélum, solamente respondió "mis respetos para el senador".

Insistió que el delegado del PRI debe cumplir un requisito, de no tener un conflicto de interés propio, para generar las condiciones de una nueva dirigencia estatal y que la acompañe.

Pese a que lamentó de aquellos que dudan de su capacidad, juventud y ser mujer, Valenzuela Langarica dijo que ella fue electa como secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI por el periodo 2018-2022 junto con Jesús Valdés Palazuelos, y que el sentir de la militancia local, es que se respete el estatuto, en particular el artículo 179, que le hizo subir de prelación a la presidencia provisional, como secretaria general y que aspira continuar.

"Yo he sido totalmente honesta con la dirigencia nacional y lo que he buscado transmitirles es lo que realmente quiere el priismo de Sinaloa, que los actores políticos ha sido que debe ser la militancia de este estado que elija el sentir, quien va a ser su dirigencia", ratificó.

La diputada se pronunció por mantener la frente en alto y hacer el trabajo a medida de las posibilidades y poniendo el esfuerzo y compromiso con el PRI, y recordó que "he vivido meses complicados desde el día 1 que se presentó la renuncia de Jesús Valdés, siempre han buscado que yo renuncie, no solamente a la presidencia, sino a la secretaría general y yo hecho un trabajo de caminar y de escuchar, y nadie te enseña en un libro como vas a desempeñar la dirigencia", agregó.

Aseguró que tiene 12 años de militancia priista y conoce los estatutos y documentos básicos, así como respeta la dirigencia nacional que encabeza Moreno Cárdenas, y ha mantenido una estrecha comunicación con el secretario de Organización, Ricardo Aguilar Castillo.

Dijo que su dirigencia ha sido a través de prórrogas, que ya concluyó, después de los trabajos de la Asamblea Nacional de este partido.

Corresponderá el PRI que se establezca el cronograma y los tiempos, y se espera que este jueves la Secretaría de Organización definen las fechas, y que en la asamblea extraordinaria del Consejo Político Estatal seguramente en una semana se tendrá a un nuevo presidente de este partido político en el estado.

Leer más: Sepyc no ve razones de peso para el paro de la SNTE 27 en Sinaloa; llama a trabajar juntos

Mencionó que será una asamblea extraordinaria política estatal vía Consejo Político Estatal, y ya se comunicó ayer con el presidente de la Comisión de Procesos Internos del estado, Jesús Hernández Chávez, que ya se dio este paso y ahora todo está en la cancha del CEN del PRI.