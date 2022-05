Ciro Murayama se lanza contra la reforma electoral de AMLO: México no requiere cambios de cara a las elecciones de 2024

Culiacán, Sinaloa.- Al pronunciarse en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón afirmó que el país no requiere cambios de cara a las elecciones de 2024 y lo único que se lograría es asfixiar la vida plural del país, un padrón electoral no confiable, se pierda la autonomía de las autoridades electorales, se colapsa la operación y no da garantía de una renovación pacífica y democrática por ahorrar recursos.

Aclaró que las tareas de seguridad en las elecciones corresponden a los municipios, estados y federación, que no es responsabilidad del INE, que sus tareas no se mezclan con las fuerzas de las corporaciones policiacas.

Murayama Rendón aseguró que "este país es más que el Presidente (López Obrador)".

"Lo más caro es no tener elecciones confiables y que la gente no pueda elegir a sus representantes y gobernantes a través de su voto", precisó.

Manifestó que el INE de acuerdo al Inegi es la institución civil con mayor credibilidad ciudadana, por arriba de la Presidencia de la República, a pesar de los comentarios de López Obrador durante las conferencias mañaneras.

El sistema electoral funciona bien y mejor que el de justicia, de seguridad pública y salud, y "cambiemos lo que funciona bien y concentrémonos en lo que funciona mal como país".

Si algo está funcionando bien a nivel nacional y en las entidades federativas no requiere cambiarse, porque como nunca en la historia de México se había alcanzado el nivel de alternancia política en los municipios, estados y en la federación con el modelo INE e institutos electorales locales, que de 50 elecciones que se han organizado desde 2015 a 2021, la oposición ha logrado 35 triunfos, que refleja un índice de 70%.

Lo anterior demuestra que los ciudadanos pueden votar en libertad, secreto y que el actual diseño electoral federal marcha bien, y no es necesario realizar una reforma electoral de cara a las elecciones de 2024, puntualizó.

Rechazó que centralizar en la Ciudad de México la organización electoral, porque la vida política de los municipios y estados requiere en arbitraje de los comicios con autoridades locales a través de los organismos públicos locales electorales (OPLES), y cada entidad federativa es soberano y tiene su vida política, y pretender controlar desde el centro del país, es un despropósito.

"Yo defiendo la estructura de las autoridades locales", insistió y argumentó que son los que mantienen el pie del edificio democrático, como el padrón confiable y una estructura profesional, por eso insistió en la permanencia de los institutos electorales locales.