Citan a funcionarios de Sinaloa para comparecer por balaceras en Culiacán

Sinaloa.- Tres funcionarios públicos fueron citados a comparecer respecto a los acontecimientos ocurridos el día jueves 17 de octubre en Culiacán por el operativo de captura de Ovidio Guzmán. Esto fue un acuerdo que se aprobó por unanimidad del pleno del Congreso del Estado, a solicitud de la Junta de Coordinación Política.

Acuerdo

Se trata del fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo; el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo; y el titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Óscar Fidel González Mendívil, quienes serán notificados para asistir al Palacio Legislativo para dar a conocer pormenores sobre las actividades desarrolladas desde los acontecimientos violentos en la capital de Sinaloa, además de la información y el proceso de investigación que se está realizando.

La diputada de Encuentro Social, Karla Montero, resaltó la falta de cifras oficiales, porque la información se desconoce y no ha fluido de manera eficiente, por lo que no se tiene certeza de los avances de las investigaciones de los hechos ilícitos que se desencadenaron: “Fue un manejo oscuro, deficiente y por demás controlado; tuvimos conocimiento que delitos como robo, robo de vehículo, daños, lesiones, extorsiones y demás ilícitos se originaron a partir de dichos hechos violentos, que hasta de día de hoy no tenemos certeza de su cuantificación ni de los seguimientos de las investigaciones”, expresó.

Por lo que, a su parecer, quedó expuesta la deficiencia de las autoridades de Seguridad, tanto federales, como estatales y municipales, y en donde se muestra la necesidad de que se rindan cuentas y explicaciones de los hechos que envolvieron a la sociedad en miedo, incertidumbre e inseguridad.

Posible fecha

Por su parte, la presidenta de la Jucopo, Graciela Domínguez Nava, especificó que el procedimiento constará en pedirles un informe previo de los tres funcionarios y posteriormente declarar una fecha para la comparecencia, esto con la finalidad de tener claridad en la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y Atención a Víctimas.