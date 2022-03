Citlalli Hernández convoca a alcalde de Culiacán a rectificar en sus decisiones

Sinaloa.- La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, pidió al alcalde Jesús Estrada Ferreiro que colabore, rectifique en sus decisiones y apoye las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sus acciones no son en beneficio de la gente y que ya tiene molestos a varios actores políticos de este movimiento, que sin duda, la decisión de un nuevo cargo para él, su comportamiento será valorado para seguir compitiendo con las siglas de Morena.

Comportamiento

Durante su gira por Culiacán, recordó que las candidaturas futuras, correspondientes a las elecciones de 2024 para lo que están ahora en un cargo público, se está valorando el comportamiento como gobernantes y representantes populares.

"Si él quiere seguir compitiendo en algún cargo de representación del movimiento, le toca demostrarle a la dirigencia del partido, al movimiento y ciudadanía que coincide con nuestros principios y valores, y si se aleja cada vez de ello, lo veo difícil que pueda ser candidato de Morena", sentenció la senadora con licencia.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, no importa que haya amigos, cercanos o familiares, quienes no están en sintonía y si se salen de esa línea, no estamos para perder el tiempo y queremos transformar la política, el compañero debe rectificar", manifestó.

Respeto

Dijo que conoce de la negativa de Estrada Ferreiro de no aplicar descuentos en los recibos de agua a los adultos mayores y personas con discapacidad, pero le recordó que está obligado a respetar los principios y valores de este movimiento, y actuar en coincidencia y en total colaboración con el gobernador Rubén Rocha Moya y los diputados, a que no se confronte y tampoco genere desunión.

En su opinión, el alcalde Estrada Ferreiro se ha confrontado de más y, "sin duda, se está equivocando. Puede dialogar, escuchar a las distintas voces y tomar mejores decisiones, y espero que recapacite y no falte al respeto".

"Yo solo le recomendaría, como parte de la dirigencia de Morena, que actúe en concordancia con las políticas de Morena, que no olvide que la ciudadanía votó por él respaldando un proyecto y, en este sentido, recomponga algunas decisiones que ha tomado, que, sin duda, no son para el beneficio de la gente y que tienen enojados a varios actores de Morena", agregó.

Al final, si el alcalde de Culiacán decide alejarse de los valores de Morena, la ciudadanía será la que lo va a juzgar y "nosotros tomaremos nota" respecto a su aspiración de ser senador, concluyó.

El Dato

El gobernador anunció el retiro de la propuesta de absorber los descuentos en agua potable a adultos mayores.