Ciudadanía incumple con medidas sanitarias ante Covid-19: Protección Civil de Sinaloa

Culiacán.- Ante la apertura de más actividades en Culiacán como parte de la “nueva normalidad”, Protección Civil del Estado de Sinaloa ha intensificado operativos en comercios, plazas comerciales y empresas mis que están cumpliendo con todos los protocolos y normas de seguridad dictadas por el Sector Salud.

Francisco Vega, director de la dependencia dijo que lamentablemente en muchos de los casos quienes no quieren cumplir con ello son los usuarios o clientes, que en ocasiones se niegan a cosas tan básicas como el uso del cubrebocas.

Dijo que han observado mayor afluencia de personas en el centro de la ciudad de Culiacán, pero no solo eso, sino que se ve esa tranquilidad más que nada en dónde no cumplen con las medidas de autoprotección por lo que seguirán insistiendo a que se respeten las recomendaciones para evitar más contagios.

Aseguró que ya son cuatro meses en dónde se ha venido repitiendo que se utilice el cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos constantemente, estornudar de etiqueta, mantener sana distancia, quedarse en casa si no se siente bien así como no romper el distanciamiento social para no visitar a abuelos o personas vulnerables.

Mencionó que debe darse una mayor sensibilización de la sociedad hacia el riesgo que corre al no cumplir con lo que le solicitan al llegar a un establecimiento, pues se debe aprender y comprender que en esta etapa de nueva normalidad se tienen que cuidar todos.

