Ciudadanos denuncian robos de motocicletas en pensión

Culiacán, Sinaloa.- Tras haberles retirado sus motocicletas en retenes de Tránsito, estas fueron llevadas a la pensión Culiacán, pero al ir a reclamarlas, sólo les dijeron que ya no estaban porque se las habían robado, denunció un grupo de ciudadanos.

Pero al intentar reclamar su unidad y exigir la reparación del daño, ni el administrador, ni algún otro empleado de la empresa encargada de la pensión, les ha dado la cara, ni les ha respondido por la pérdida.

Ayer, siete de los afectados acudieron a la Vicefiscalía de Justicia de la Zona Centro, y al ser entrevistados sobre lo sucedido, dijeron lo más probable es que sus motocicletas anden circulando por las calles; y en la Agencia del Ministerio Público no les quisieron atender la denuncia por robo porque no se las despojaron o robaron a ellos; y la única opción que les dieron es que denuncien por abuso de confianza, pero ayer fue la segunda ocasión que citaron al dueño de Grúas Culiacán, pero no se volvió a presentar en la Vicefiscalía.

Es una de las motocicletas dentro del corralón que en la actualidad ya no esta en el mismo lugar.

Los denunciantes aseguraron que son decenas de personas a las que les han robado las motocicletas de la pensión.

Molestia

José Antonio Flores, comentó que por no traer placas, los tránsitos le quitaron su motocicleta el 23 de noviembre, y tres semanas tardó para pagar la multa, sacar las placas, y al tener todo en regla, el 13 de diciembre fue a la pensión, pero lo tuvieron afuera muchas horas y no lo atendieron, con el pretexto de que la secretaria estaba enferma, regresó al día siguiente, lo dejaron entrar al corralón pero su moto ya no estaba.

Al reclamar, le dijeron que hiciera una carta de reclamación y pusiera el precio de la motocicleta a ver qué podían hacer, pero hasta la fecha no le han dado respuesta. Eso sí, le cobraron el servicio de la pensión, reprochó.

Otro caso fue el de Octavio Beltrán, quien sufrió un accidente en su motocicleta, por lo que fue llevada a la pensión. El 15 de noviembre pasado estaba en ese sitio, pero el 2 de diciembre, cuando le exigieron el pago de tres mil pesos por el tiempo que la habían resguardado, los pagó y al entrar se encontró con que se la habían robado; por lo que se le hace injusto que les estén cobrando por un resguardo que en la pensión no se hace.

Los afectados piden al alcalde Jesús Valdés que retire la concesión de la pensión; y que Tránsito deje de quitar motos, porque las manda derecho a que se las roben.