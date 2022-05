Ciudadanos desconfían de los diputados para llevar a cabo un juicio político

Sinaloa.- Por cometer un delito o ser investigado es la principal causa por la que se debe inhabilitar de su cargo a un funcionario público mediante un juicio político, consideró el 52 por ciento de los sinaloenses encuestados por personal de EL DEBATE.

En el sondeo, de oportunidad, realizado por esta casa editora, donde se obtuvo la opinión de 100 lectores, 50 de ellos en entrevista cara a cara y otros 50 mediante un vínculo en grupos de mensajería de WhatsApp, Telegram y mailing, el 50 por ciento de los ciudadanos consideraron que el juicio político también es utilizado para quitar a un político del poder cuando no es afín al gobierno.

Mal manejo

En medio de un juicio político contra el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, diversos analistas y columnistas políticos de Sinaloa revelaron también la propuesta para someter a un proceso similar a los alcaldes de Guasave, Cosalá y Mazatlán, así como a otros actores políticos.

Esta situación por la que columnistas como Osvaldo Villaseñor Pacheco consideró que esta figura contenida en el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pudiera estarse “prostituyendo” al ser utilizada, dijo, por cualquier pretexto para beneficio específico de algo o de alguien.

En respuestas más específicas, son los actos de corrupción, mal manejo del poder o enriquecerse del pueblo en lugar de apoyarlo, son las causas por las que se debe llevar a cabo un juicio político contra presidentes municipales, presidente de la República o contra cualquier funcionario público, respondieron en coincidencia ciudadanos en las preguntas abiertas hechas por personal de EL DEBATE en el sondeo, el cual no tiene margen de error.

Poca confianza

El juicio político en curso contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pasó primero por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación del Congreso de Sinaloa, posteriormente y tras haberle notificado de este proceso, el Congreso en pleno dio inicio a esta figura. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos encuestados por EL DEBATE no confían en los diputados para llevar a cabo este proceso, pues al calificar de 1 al 10, donde uno es nada de confianza y 10 corresponde a mucha confianza, el promedio de respuesta de los ciudadanos fue del 4.6.

Medición realizada por EL DEBATE.

Poca tolerancia

Críticos de la política y opositores al gobierno de Morena coinciden en que quienes se encuentran en el poder en los municipios, estados y en el país son intolerantes a la crítica. En el sondeo realizado por EL DEBATE, los ciudadanos coincidieron con esta percepción. El 56 por ciento de las personas entrevistadas respondió que los militantes de Morena no aceptan la crítica a su partido, mientras que el 38 por ciento respondió que sí, y el 6 por ciento dijo que no sabe o no contestó.

Juicio político

En opinión más general, los ciudadanos consideran que son muchos los motivos por los que se debe llevar a juicio político a personajes, pero resaltan el tema de corrupción o mal uso de su poder en el gobierno, entre otras razones como la de cometer delitos protegidos por el fuero.