Ciudadanos en Sinaloa viven una navidad modesta y en familia

Sinaloa.- El 84 por ciento de los sinaloenses que respondieron un sondeo en línea formulado por Debate, manifestó que las celebraciones decembrinas las viven en familia. De este 84 por ciento, 64 de cada 100 lo pasa con la familia de la pareja, y un 20 por ciento más lo hará con sus padres.

De acuerdo con el analista económico y educador financiero Rajid Roberto Luna Cruz, entrevistado por este periódico, los sinaloenses parecen seguir un comportamiento tradicional en cuanto a la importancia que le dan a las reuniones familiares en estas fechas.

Por su parte, Tomás Guevara Martínez, sociólogo, comentó que se hace visible que la visión de familia sinaloense. Ambos analistas consideraron la influencia notable de la condición de pandemia en las personas, misma que marcará las decisiones personales y familiares en estas fechas.

En estas fechas, la familia importa

El sondeo, además de dar a conocer que quienes respondieron prefieren en su mayoría convivir en familia durante estas fechas, reveló que la mayoría también lo pasará en casa, ya que 74 de cada 100 personas dijo que no saldría durante estas fechas, mientras que el resto dijo que sí lo haría. De ellos, el 17 por ciento lo hace a otra ciudad, un 4 por ciento va a la playa y el otro 4 por ciento sale a otro país.

Para Rajid Luna sería un buen indicador que en Sinaloa prefieren estas fechas para la convivencia familiar, más allá de ser algún indicador económico, donde se pudiera pensar que solo quienes salen a otro país están mejor posicionados. El economista también destaca que el no salir es un buen indicador de conciencia social frente a la pandemia.

Para el académico Tomás Guevara, que las personas muestren querer pasar el tiempo con su familia, le deja claro la importancia que le dan los participantes a los lazos sanguíneos, ya que un 20 por ciento convivirá con sus padres durante las fiestas decembrinas, y una mayor proporción lo hará con familiares de la pareja (64 por ciento).

Además, el hecho de que los participantes no contemplen a los primos, a los amigos y otros (en un 16 por ciento), para convivir en estas fechas, deja definidas las prioridades que dan a las relaciones los sinaloenses, destacó el sociólogo. Esto, además, se hace visible en la pregunta siete, que indaga si los sinaloenses reciben visitas de otro estado o país en la cena de Noche Buena, encontrándose que solo el 24 por ciento recibe visitas de otras partes de la República o el mundo.

El total de las visitas foráneas (pregunta 8) se dividió en provenientes de Guadalajara en su mayoría (33 por ciento), Tijuana (32 por ciento), Estados Unidos (18 por ciento), Durango (12 por ciento) y otro lugar (5 por ciento).

Para los analistas, lo interesante fue notar el parentesco que también tenían las visitas foráneas, ya que se refuerza la idea de la importancia que las personas dan a los lazos sanguíneos para vivir estas fechas. Del total, el 35 por ciento recibía como visita viajera a los hijos; en segundo lugar, a los padres, con el 25 por ciento de los casos, y en tercer lugar eran hermanos, con el 17 por ciento.

Los primos y cuñados compartieron un 8 por ciento de las respuestas de visitas, y otras personas tomaron el último lugar, con el 7 por ciento. Desde la visión del economista Rajid Luna, resulta además visible que los valores familiares de los sinaloenses participantes en el sondeo están muy arraigados, las respuestas reflejan que un alto índice de las personas que respondieron son conservadoras con las tradiciones y que todavía tienden a creer que estos días se tienen que vivir desde la unión familiar.

Más cuidadosos que religiosos

Para el analista económico, el hecho de que quienes respondieron muestren conservar las tradiciones, si bien, está ligado a los valores religiosos cristianos que se transmitieron por generaciones al dar relevancia a la celebración familiar del nacimiento de Jesús, no necesariamente implica religiosidad, ya que la mayoría se salta los deberes obligatorios de asistir a la iglesia el día o la noche de Navidad.

Esto se notó cuando 64 de cada 100 de los participantes contestaron a la pregunta seis del sondeo afirmando que no asisten a la iglesia esa fecha. Un 20 por ciento sí lo hace y un 16 por ciento dijo que solo lo hacía a veces.

Para el sociólogo Tomás Guevara, quien ha participado otros años comentando a Debate este tipo de sondeos de temporada, o seguido como lector los temas decembrinos, pareciera que se trata no solo de una decisión general de desapego religioso, pues considera a los sinaloenses, en general, bastante creyentes, sino que también la respuesta está influida por la pandemia, pues al parecer las personas, en su mayoría, han decidido mejor mantenerse en casa y evitar conglomeraciones, contemplando que muy probablemente se trata de una mayoría católica “gran parte de la población comentó que no irá a misa del 24 de diciembre, lo que implica que se quedarán enclaustrados para no exponerse”, señaló.

Moderados en los regalos y gastos

La sociedad sondeada no solo parece ser conservadora, sino también modesta y ahorradora, anotaron los analistas. Esto se vio reflejado en cómo destinaban los aguinaldos y en el reparto general de sus gastos para estas fechas. Al momento de realizar el sondeo, que fue del 20 al 22 de diciembre, el 84 por ciento de los participantes dijo ya haber recibido su aguinaldo (pregunta 1), y el resto aún no lo hacía.

Llamó mucho la atención a Rajid que, de ellos, el 34 por ciento decide destinarlo a los ahorros, lo cual indica que existe en quienes toman esta decisión una buena cultura financiera y que además tienen una economía estable. A Guevara también esto llamó la atención y lo consideró una decisión sabia en tiempos de incertidumbre como el actual, y frente al futuro próximo ante las posibles dificultades que se pudieran presentar en la cuesta de enero y febrero.

Sin embargo, esa decisión no fue tomada por la mayoría, ya que hubo un 40 por ciento que hizo lo que, en palabras de Luna, se considera típico o tradicional: destinar su aguinaldo para la compra de regalos.

“Esta respuesta es común, es algo que usualmente hacen las personas en estas fechas”, dijo. La tercera posición en cuanto al destino del aguinaldo la ocuparon quienes lo destinaran a hacer arreglos del hogar: un 20 por ciento de ellos. Finalmente, cuatro de cada 100 deciden dedicarlo a las vacaciones y, en igual medida, están quienes lo abonan en su crédito hipotecario.

A pesar de que un buen porcentaje piensa ahorrar, un 54 por ciento de las personas en general considera que hará gastos mayores (50 de cada 100) o mucho mayores (el 4 por ciento) en esta temporada navideña. Para Luna Cruz, esto es previsible si se conoce que los precios suben por inflación anualmente, sin embargo, consideró buena señal que un 29 por ciento fuera a hacer gastos similares a otros años, y que un 16 por ciento fuera a hacer gastos de menores a muchos menores este 2021, coincidiendo con el poco más del 30 por ciento de personas que dijo que va a ahorrar en esta temporada.

La mayoría hará gastos menores

Debate consideró importante, además, indagar cómo administran sus gastos típicos de temporada los participantes, haciendo preguntas relacionadas a ello. En cuanto a la cena navideña, un 32 por ciento mayoritario dijo que cenará pavo, y al preguntar por el gasto destinado a ello, la mayoría, un 42 por ciento, no gastará más de 500 a mil pesos en ello.

Hay otro 13 por ciento que solo invertirá de cero a 500 pesos, sumando un 53 por ciento que no hará gastos mayores a los mil pesos. Para Rajid, esto corrobora que será familia solamente la que se reúna; para Tomás, por su parte, es indicador de que las reuniones no serán muy numerosas, algo que queda claro en la respuesta a la pregunta 13, donde, en suma, un total del 60 por ciento responde que no tendría a más de 10 personas reunidas en casa. Ambos analistas coinciden en que hay, además, coherencia con las tradiciones en la reunión, ya que el 78 por ciento dice que son ellos quienes preparan la cena navideña.

La gente destina bien sus gastos

Además de la cena, los gastos de interés se repartieron en regalos navideños donde los participantes destinarían gastos variables, siendo el porcentaje mayoritario del 27 por ciento que la usaría de 500 a mil pesos, un 23 por ciento usaría de 2 mil a 3 mil pesos; y un 14 por ciento, de mil a dos mil.

Por otra parte, en los regalos de intercambio, una mayoría del 27 por ciento destinaría de cero a 500 pesos, y hay un 18 por ciento que no gastaría nada en ello. Para las decoraciones, en suma, un 59 por ciento de personas solo destinaría de cero a 1000 pesos y hay un porcentaje del 18 por ciento que no dedicará dinero a ello.

En general, estas respuestas reflejan una cultura modesta en cuanto a gastos de temporada, que además coincide con la intensión de ahorro que se mostró ya en las respuestas a la pregunta dos, observó Rajid Luna.

El doctor Guevara, por su parte, anota que el comportamiento general de la población habla de una buena recuperación económica, pues no se consideraría ahorrar o hacer gastos si las personas no estuvieran ya cubriendo lo básico, algo que se espera continúe como símbolo de regreso a una normalidad diferente durante la pandemia.

Los Datos

Pagos en efectivo

Según datos publicados por Estatista, este 2021, el 64 por ciento de los mexicanos prefiere pagar en dinero corriente sus gastos de Navidad (Estatista).

Cuidados en Navidad

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado evitar las reuniones numerosas en las fiestas de Navidad y continuar los cuidados frente a la pandemia (OMS, 2021).