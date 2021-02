Ciudadanos hacen filas de más de 6 horas en módulos del INE en Culiacán

Sinaloa.- Reynaldo, un vecino del fraccionamiento San Benito, llegó a las 5:00 horas al módulo del INE del sector Mercado de Abastos, en Culiacán, Sinaloa; pasaban las 11:00 horas y todavía no sabía a qué hora iba a ser atendido en su caso no había podido ir antes a cambiar un dato de su credencial porque no podía faltar a su trabajo.

Adelante de él estaban algunos adultos mayores que habían llegado a las una hora antes. En la fila también estaba una adulta mayor que sufría diabetes y en su caso le tuvieron que llevar sus familiares una silla para que descansara por los problemas de salud que tenía, ella dijo que no había acudido antes porque estaba enferma y que varias veces marcó al número de teléfono del módulo para que le dieran cita y no le contestaron.

En este módulo del INE había decenas de personas, bajo el sol y sin desayunar porque madrugaron, los pies de algunos empezaban a hincharse y las caras de cansancio y desespero predominaban en el lugar.

De alrededor de 10 personas entrevistadas dijeron que ocupaban la credencial de elector para realizar diversos trámites pero no para ir a votar porque estaban decepcionados del ambiente político.

