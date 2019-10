Ciudadanos oran para que haya paz en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un mensaje de amor y paz recibieron todos los feligreses que asistieron a la misa de ayer domingo a las 12:00 horas, la cual fue presidida por el obispo de la diócesis de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, en donde hizo el llamado a compartir la fe católica.

Ante los hechos de terror que ocurrieron en varios puntos de la ciudad el pasado jueves, cientos de católicos acudieron a una emotiva misa en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, mejor conocida como catedral. El obispo dijo que en momentos difíciles se debe mantener la fe, perseverancia y caridad: «orar para Jesús, es vivir como Jesús».

Durante la ceremonia religiosa recalcó que toda la ciudadanía debe tener piedad, ya que es un don que tiene el Espíritu Santo; también dijo que hay que orar a Dios y para los seres humanos. «La persona que no tiene piedad y que no la desarrolla, no tiene sensibilidad ante los signos de la cercanía de Dios, el amor, los sacramentos, esa fe de sorprender la sabiduría y la cercanía de Dios y de los que nos rodean».

Les explicó a los presentes que la oración debe ser algo espiritual, profunda y auténtica, ya que muchos se confunden y piensan que orar es obligar o darle indicaciones a Dios, como si él estuviera para cumplir los caprichos de los demás.

Oración

Los feligreses comentaron que, ante la situación de pánico que se vivió el pasado jueves, lo único que deben hacer es agradecerle a Dios por permitirles llegar a otro día y sobrevivir a situaciones de horror como la que se registró; y orar para que la inseguridad no afecte a los ciudadanos.

Jesús Rodríguez Mercado detalló que, acompañado de su familia, estuvieron ya más tranquilos al acudir a misa de domingo, como acostumbra cada fin de semana, y, como siempre, orando por la tranquilidad de ellos y de los que los rodean.

«Ya venimos más tranquilos, pero hay que agarrarnos de Dios y no soltarnos; y pedir la paz todos, pedir paz para que haya tranquilidad y no pase nada malo, como el susto que nos llevamos».

Ofrecen atención sicológica gratuita a víctimas de la balacera

A atenderse de manera gratuita invita Karime Moreno Núñez, del Centro de Psicoterapéutica Integral, a la población que resultó afectada sicológicamente tras los enfrentamientos ocurridos el pasado jueves en la ciudad de Culiacán.

Encabezado por Moreno Núñez, este centro médico ofrece de forma gratuita atención a todas las personas que la requieran, desde niños hasta adultos. Brindan atención especializada en cada uno de los casos.

La convocatoria inició en las redes sociales, donde invitaron de manera desinteresada a todos. Hasta el momento ya se han atendido alrededor de ocho pacientes que presentan estrés postraumático. «Es una forma de devolverle a la sociedad en lo que nosotros sabemos hacer, en ese tenor pusimos la publicación», dijo.

Recalcó que en estos caso la atención sicológica debe realizarse en las primeras 72 horas para tener mejor respuesta al tratamiento con los pacientes. Asimismo, puso a disposición de la población los teléfonos 6675023931 y 6671029273 para agendar citas y brindar atenciones vía telefónica en la medida que sea posible y los casos que lo requieran.