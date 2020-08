Clases en línea son un gran reto para las escuelas particulares en Culiacán

Sinaloa.- Ante la nueva modalidad que las escuelas deben tomar para seguir llevando a cabo las clases, universidades en Culiacán abordaron el tema de la dificultad para seguir un plan de estudios de manera a distancia.

En reunión virtual, organizada por la Barra Mexicana de Abogados en Sinaloa, directores de universidades que imparten la licenciatura en Derecho, señalaron los retos para llevar a cabo las clases en línea.

Es la falta de interacción entre alumnos y el docente lo que representa un mayor reto para continuar con las clases. Mencionaron que el no poder estar en las aulas de forma presencial dificulta el proceso de enseñanza, pero por los motivos de la pandemia actual en la que Sinaloa no ve una baja en contagios, las clases en esta modalidad han sido imposibilitadas.

El director de la Universidad Autónoma de Durango en Culiacán, Javier Gandara Carrete, comentó que la situación actual por la contingencia sanitaria tomó por sorpresa al sector educativo, y que además de representar un doble de esfuerzo para el maestro, requiere del uso de tecnologías y de conexión a internet que no todos los alumnos poseen en casa.

“Fue una situación que nos tomó desprevenidos a todos, todas las escuelas tuvimos un problema de migrar un sistema tradicional a un sistema virtual; nos agarró muy ‘en pañales’”, dijo Gandara Carrete.

Por su parte, el director de la Escuela de Derecho, Rodolfo Campoy de la Vega, abordó en la preocupación por la desconfianza que algunas familias tienen hacia las clases en línea, especialmente en escuelas particulares. Así mismo, el alto índice de migración de estudiantes hacia escuelas públicas y el desempleo entre los maestros, al verse muchas instituciones privadas en la necesidad de cerrar.

“La mayoría de la gente cuando habla de educación a distancia la considera como una educación de no calidad, porque no tenemos la experiencia, no tenemos la cultura y es algo que hemos descuidado durante muchos años; pero tampoco podemos asegurar con firmeza que toda la institución que se imparte de manera presencial goza de calidad”, declaró Campoy de la Vega.

Para enfrentar los retos mencionados, las instituciones han tenido que llegar a hacer ajustes en la forma en que imparten clases, comenzando por buscar capacitar a los maestros para continuar con esta modalidad por un tiempo más prolongado, y que a futuro las herramientas digitales se integren a los programas académicos para complementar los que se hace presencialmente.

Además, adaptar los reglamentos escolares buscando que los alumnos sigan prestando la debida atención y que no se pierda la formalidad al momento de atender las clases.

Tanto Gandara como Campoy aseguraron que se debe seguir apostando por las clases presenciales, pero que al ser estas aún imposibilitadas hasta que las autoridades de salud lo indiquen, las universidades deberán seguir buscando adaptarse a esta nueva normalidad y que se preparan para impartir el semestre, o incluso un año completo, bajo la nueva modalidad.