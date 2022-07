Clausura PRD las oficinas de Profeco en Culiacán; anuncian que tomarán las instalaciones

Sinaloa.- Ante la falta vigilancia en los establecimientos comerciales, supermercados y tienditas, que ha llevado a precios abusivos por la pasividad del personal de la Profeco, este miércoles por la mañana el PRD realizó la clausura simbólica de las oficinas de esta dependencia en Culiacán y se anunció la toma indefinida de estás instalaciones a partir del primero de agosto.

Acudieron Oner Lazcano, dirigente estatal y Marco García, quienes externaron su repudio a la inactividad del Profeco por la escalada de aumentos a los productos básicos y servicios y no se actúa en consecuencia.

Llamaron al gobernador Rubén Rocha Moya a intervenir para resolver este problema, porque se ve que en el estado los pobres no son lo primero. Así también al encargado de Profeco que de no atender estas peticiones o no puede renuncie.

Dijeron que los sinaloenses no tienen certeza de saber si se está recibiendo litros completos de gas, gasolina y diésel, lo que significa que se agrave el impacto inflacionario en el ingreso de las familias.

Se quejaron de que la Profeco desde hace tiempo dejó de vigilar la publicidad engañosa en tiendas departamentales y supermercados, y se ven métodos comerciales lesivos de exhibición de mercancías y productos al colocarlos en anaqueles en donde se ubican artículos similares de menos precio.

Los perredistas demandan que haya operativos eficientes contra todo establecimiento que incumpla en entregar litros completos de gas, gasolina y diésel, se vigilen el abuso de precios y se pare la escala inflacionaria que afecta a los bolsillos de los trabajadores con menores ingresos.