Clínicas del IMSS atienden consultas bajo protocolos de sanidad en Culiacán

Sinaloa.- En Culiacán, las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están atendiendo en las consultas de medicina general bajo protocolos de sanidad.

Estas nunca dejaron de presentarse, solo se reforzaron las medidas, pues las atenciones por enfermedades respiratorias se cambiaron para área de Covid-19, y no se atiende a personas vulnerables.

Después de que algunas atenciones se restringieran por la pandemia, las consultas con el médico familiar no dejaron de atenderse, por lo que el IMSS reforzó las medidas de sanidad, además de recalcar los horarios de atención para evitar las aglomeraciones.

En todas las clínicas del IMSS de Culiacán, en las entradas están los señalamientos de sanidad y horarios que se deben respetar, además de que se encuentra una persona en la entrada tomando la temperatura y aplicando gel antibacterial. Adultos mayores, niños y personas embarazadas solo se estaban atendiendo en graves emergencias, pues al ser los más vulnerables se les recomienda mejor quedarse en su casa para evitar exponerse a contagios.



Otra de las acciones que realizó el instituto fue que las personas con tratamientos no asistieran a recoger las medicinas para no exponerlas, y lo hicieran sus familiares o bien les daban para varios meses, así no tenían que estar asistiendo cada mes a las unidades médicas.

En un recorrido por distintas clínicas del IMSS en Culiacán se pudo observar cómo las personas acuden a sus citas previas respetando las medidas sanitarias. Eran mínimas las personas que acudían en comparación de antes de la pandemia que se hacían las aglomeraciones de personas, las cuales empezaban a llegar desde la madrugada para alcanzar un turno.

Los pacientes aseguraron que a pesar del miedo a asistir al Seguro Social, lo hacían, pues de alguna manera u otra se tenían que atender las necesidades de salud que se presentaban fuera de la pandemia.

"Si nos quedamos sin atendernos, nos morimos; y si nos contagiamos del virus, también. Esa es la incertidumbre que le agarra a uno cuando viene, pero pues tenemos que checarnos”, expresó Juan Espinosa, paciente de la clínica 46 de la colonia Cañadas, quien iba a revisión con el médico familiar.