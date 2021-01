Clotilde una enfermera que conmemora su día en lucha contra el COVID-19 en Sinaloa 

Culiacán.- La mejor satisfacción de poder ayudar y brindar la atención es lo que ha marcado a Clotilde Gastélum Parra, una enfermera con casi 20 años de experiencia en la profesión de enfermería que cada 06 de enero se conmemora el día de esta profesión.

La enfermera señaló que actualmente trabaja en el Centro de atención call center covid de la secretaría de Salud en Sinaloa, pero ha vivido la experiencia de tres niveles en el área de salud desde la atención el cuidado al paciente y el entorno familiar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"El poder servir y brindar la atención es lo mejor que me ha dejado la profesión de enfermería, además de que con ella se tiene la oportunidad de poder desempeñar en diferentes etapas como el contacto asistencial, administrativo y docencia como el tema de la investigación", indicó.

Clotilde explicó que ya es una tradición celebrar cada 6 de enero el día de la enfermera, pero a partir de este año por decreto presidencial ya no es celebrado hasta el 12 de mayo como el día internacional de la enfermería.

Añadió que siente una gran satisfacción el poder apoyar sus conocimientos como enfermera a través del Centro de Atención call center covid, pues pese a que no tiene el contacto directo con los pacientes puede brindar la atención al paciente en la modalidad telemedicina que a través de una llamada se realiza un triach basado en los conocimientos de patología y en materia de salud permite orientar a la población con la inserción de mantener un control en la salud de las personas.

La enfermera del call center señaló que ha sido una experiencia muy bonita, pues pese a no estar en un hospital ella como sus colegas han podido contener que la población no saturaran las áreas de covid en los hospitales en caso de no tener las sintomatologías al pasar el cuestionario de atención.

"Es algo muy valioso y reconocimiento para las áreas hospitalarias dónde si se tiene el contactó directo con el virus", expresó.

Clotilde dijo que la motivación siempre ha sido la satisfacción de poder ayudar a la rehabilitación de un paciente ante un padecimiento al haber vivido una experiencia hospitalaria y ahora brindar la atención necesaria a través de un call center.

Por último la enfermera mencionó el gran reconocimiento a todos sus colegas que han dejado su vida en la lucha con el coronavirus y los que día con día sigue en la lucha en un hospital y demás.

Así mismo el llamado a la ciudadanía a tener la comprensión hacia el personal de salud ya que son unas personas como tal que llegan a tener un cansancio pero enfrentan la situación con todo el profesionalismo y la vocación en sus áreas de salud.