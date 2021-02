Coalición Va por Sinaloa y Morena, sin posibilidades de ganar, asegura Sergio Torres

Sinaloa.- Morena va en caída libre por no cumplir con lo que prometió y el PRI no va ganar Sinaloa ante el amplio rechazo de los ciudadanos, aunque no amedrenta un acuerdo de candidatura común al gobierno de Sinaloa entre el Partido Sinaloense (PAS) que encabeza Héctor Melesio Cuén Ojeda y el morenista Rubén Rocha Moya, afirmó el precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, quien insistió que el partido guinda tiene temor ir solo en la contienda electoral ante el rechazo de la gente.

Destacó que a él le interesa únicamente hacer alianza con los ciudadanos, debido a que esta coalición Va por Sinaloa carece de rumbo, insensibles y sin sentido, sin embargo, la otra alianza entre PAS y Morena “hay que esperar si se va hacer cada día aplazan más las fechas”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a los datos que tiene de encuestas, el 50 por ciento de ciudadanos rechaza la alianza del PRI y PAN, y por ello, ratificó que “la gente dice de manera más constante que el PRI no va a ganar y no tiene con que, por eso se alió con su rival histórico y de toda la vida de la noche a la mañana, porque están preocupados por conservar privilegios y no porque le interesen la gente”.

Leer más: Partidos políticos analizan candidatura común para gobernador de Sinaloa

Los militantes de Morena y el precandidato Rocha Moya se están confiando mucho en la ola del 2018, pero se ha venido haciendo “más chiquita” y no les va alcanzar en la próxima contienda, ante la expectativa que se generó en el pasado proceso electoral federal, es proporcional al tamaño de la decepción en este 2021.

“Todo lo que toca ese partido y su presidente trae malas cuentas”, reiteró en sus críticas a las acciones del gobierno federal.

En las giras de trabajo, explicó que se ha encontrado un desencanto de los ciudadanos hacia el gobierno de la Cuarta Transformación, porque los gobiernos de Morena prometieron todo, pero no han cumplido nada; además, de que han afectado a la gente con las políticas erróneas.

Mencionó que en una reunión con los agricultores de Chinitos, Angostura, se le dijo que “se le ve muy malhumorado al senador Rocha, cuando le reclaman que no ha defendido a los agricultores, y que en este gobierno de Morena se han perdido los programas que hacían rentable al campo, y que Rocha no ha hecho nada, porque no ha movido un dedo para apoyarlos y defenderlos, debido a que el legislador le tiene pavor al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Además, se le dijo que al senador morenista y pre candidato de Morena “se le ve cansado, desmotivado y echando una que otra pestañada, como ya sabemos, y que su campaña no ha prendido”.

Asimismo, comentó que se “ve a un Presidente más alejado de las verdaderas soluciones para el país y Sinaloa, un presidente que lamentablemente vive en su mundo de caramelo, y muy lejos de la realidad de las familias, con datos que él mismo inventa, con una situación que empeora en el país y en Sinaloa, particularmente en el tema de salud, económico y seguridad, aunado a los apagones”.

Leer más: INE alista estrategia para evitar contagios de Covid-19 durante elecciones

En otros acercamientos con sectores productivos, comentó que el pescador Albino Soberanes, en representación de pescadores se quejó de que AMLO y Rocha en campaña les prometieron muchas cosas y no les han cumplido, y al contrario, les han quitado programas como inspección y vigilancia, motores y pangas, el subsidio a los combustibles, entre otros.

En cuanto a las colonias de Culiacán, las personas se quejan de desempleo, seguridad pública y los servicios públicos están abandonados por los gobiernos federal y municipal, así como los legisladores morenistas, añadió el ex alcalde de Culiacán.