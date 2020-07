Cobaes solventó las observaciones de la ASE

Culiacán, Sinaloa, 30 de julio de 2020.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa emite el siguiente comunicado aclaratorio, respecto a la nota publicada el día 30 de julio del presente año en el medio informativo, El Debate, con el título, “ASE detecta que Cobaes incurre en pago excesivo a empleados”.

La nota particularmente señala que la ASE “identificó pagos en exceso a personal directivos y docentes, pagos extemporáneos de impuestos federales a ISSSTE y pagos de vales de gasolina a unidades vehiculares inexistentes en la cuenta pública del Colegio de Bachilleres de Estado de Sinaloa del ejercicio fiscal del 2018”.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Por lo anterior, para este organismo público, en el ejercicio pleno de la transparencia de cara a la sociedad, resulta de trascendental importancia aclarar la observación que refiere a la identificación de la ASE de 574 pagos por más de 15 millones de pesos a directivos a quienes simultáneamente se les entregó 974 pagos por un importe de 3 millones 94 mil pesos como personal docente dentro del mismo horario de trabajo en la que fungían como directores.

En el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa se establece, como regla general, la prohibición que existe en relación de que nadie puede desempeñar dos empleos por lo que reciban pagos. Sin embargo, dicha regla general en el mencionado artículo tiene casos de excepción, en las que no aplica tal prohibición, como es el caso de las personas que imparten o transmiten enseñanza y que encuadran en la hipótesis de la observación que se cita en la nota periodística.

Asimismo, se precisa que en la Ley del Servicio Profesional Docente, y considerando las necesidades de las plazas Docentes y Directivas, se emitió, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, el documento “Criterios en materia de compatibilidad de plazas o puestos docentes y con funciones de dirección o supervisión, así como de asesoría técnica o asesoría técnica pedagógica”, estableciéndose criterios de horarios para efectos de compatibilidad en empleo, cargo, comisión o contrato exclusivos de docencia en el sector educativo.

Con base en lo anterior, el Colegio de Bachilleres, en el tiempo establecido para dar atención a las observaciones determinadas de manera preliminar en el informe individual de la ASE, remitió la documentación comprobatoria y justificativa que acredita la compatibilidad de ambas plazas conforme a los horarios en que se desempeñan cada una, con lo cual se acreditó y comprobó ante el órgano fiscalizador que no existieron pagos en exceso.

En lo que refiere la nota periodística, respecto a los supuestos daños al erario por pagos de abasto de combustible a parque vehicular que no se encuentra en la relación de vehículos bajo resguardo del personal directivo de la institución ni en la relación de vehículos oficiales concentrados en oficinas generales, se precisa que debido a las actividades operativas propias de cada uno de los 124 planteles escolares, así como de las cinco coordinaciones ejecutivas ubicadas en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Guamúchil y demás unidades administrativas del Colegio, se tiene un parque vehicular oficial que resulta insuficiente para dar atención a las comisiones y actividades de los planteles, coordinaciones ejecutivas y centros culturales, por lo que se ha tenido la necesidad de celebrar contratos de comodatos con servidores públicos del Colegio, con la finalidad de que estos otorguen el uso temporal del vehículo particular para actividades propias del organismo, lo cual se encuentra plenamente comprobado con los referidos contratos y las bitácoras de consumo de combustible que mensualmente se reportan a la Dirección de Administración y Finanzas.

Por tal motivo, estos vehículos no forman parte del parque vehicular de la institución y, por ende, no se tienen registrados en el sistema informático que emite los oficios de comisión y la asignación de combustible, con lo cual se comprobó ante la ASE que no existió daño a la Hacienda Pública.

Respecto a los pagos extemporáneos de contribuciones federales, se aclara que los mismos se originaron debido a que se presentó retraso en la ministración de los subsidios federales y estatales, lo cual no es imputable a la administración del Colegio de Bachilleres.

Colegio de Bachilleres es una institución comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Los escenarios que los distintos órdenes de gobierno realizan en los procesos de auditoría de fiscalización de los recursos de las entidades públicas nos obligan y comprometen responsablemente a trabajar en apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía y honradez.

Por lo que, de manera respetuosa del trabajo periodístico realizado por el periódico El Debate, agradecemos la oportunidad de hacer las aclaraciones pertinentes en relación con la nota informativa mencionada al inicio de esta redacción y reiteramos el firme compromiso institucional con la transparencia y el uso responsable y correcto de los recursos públicos, conforme al marco jurídico aplicable.

Reconocemos el importante aporte que hacen los medios de comunicación, de hacer más transparentes todos los aspectos de la vida pública, en el entendido que es así como se construyen mejores etapas de desarrollo en todos los sentidos que atañen a una sociedad.