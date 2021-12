Cobro de seguros de escuelas vandalizadas sigue lento por burocracia: SEPyC

Culiacán, Sinaloa.- Ante la pandemia cientos de escuelas fueron robadas y vandalisadas pero muchas de éstas contaban con seguros de los cuales continua el retraso en pago de los mismos ya que a la fecha solo 20 han podido cobrar lo que les corresponde en el seguro, informó la secretaría de Educación Publica y Cultura, Graciela Domínguez Nava.

Dijo que el tema sigue estancado debido a burocracia ya que es una sola aseguradora la que esta haciendo el proceso en todo el país por lo que no solo Sinaloa esta en proceso al ser demasiados los casos que atiende la aseguradora.

“Es muy burocrático realmente burocrático porque todos los elementos están ahí topo aquella denuncia que no prospero se tiene claro que no están a la espera de que se les de el seguro pero tenemos la clasificación de los que si y no se logra avanzar porque hay una burocracia”.

Aseguró que se esta trabajando en averiguar que esta sucediendo ya que se debe agilizar lo más pronto posible el cobro de dichos seguros los cuales son indispensables para restaurar las aulas para el regreso a clases.

Comentó que son bastantes las escuelas afectadas ya que más de 300 fueron las que se registraron para el cobro de seguros pero solo 20 han podido concretar el proceso. Actualmente son más de 500 escuelas las que presentaron problemas para regresar a clases que tengan fallas en drenaje, cableado de electricidad, baños, estructura, entre otros problemas.

Leer más: Estrada Ferreiro es igual que el personaje de la Ley de Herodes, afirma Adolfo Beltrán, diputado del PAN

Tal es el caso de la escuela Margarita Meza de Juárez que se quedó sin energía eléctrica y volvió a la presencialidad, pero no tienen luz porque durante el confinamiento les robaron el cableado y dañaron las instalaciones eléctricas, donde está el centro de carga.