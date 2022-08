Cocodrilo visto frente al Tec de Culiacán durante las lluvias NO fue localizado

Culiacán, Sinaloa.- El cocodrilo que fue visto nadando en la banqueta frente al Tec de Culiacán durante las lluvias del pasado viernes no fue encontrado, fueron a buscarlo luego de que lo reportaron al 911, pero no pudieron llegar a él de inmediato porque la corriente en ese sector estaba muy fuerte.

Cuando bajo el agua personal del grupo especializado de protección animal del Ayuntamiento de Culiacán dio un recorrido para localizarlo, pero ya no estaba.

Se tiene la esperanza de que se haya ido por el arroyo y llegara al río, explicó Armando Jimenez Arce.

Por lo que se puede ver por el video y la fotografías se trata de un reptil de unos dos o tres años de edad, no se descarta que se haya escapado de una casa cercana o lo hayan liberado.

Son muchas las personas que atrapan cocodrilos pequeños y los tienen como mascotas olvidando que van a crecer y llega el momento de que ya no saben qué hacer con ellos, explicó.

De acuerdo al funcionario, los tienen como mascotas aún sabiendo que no son especies aptas para ello y al no alimentarlos bien la mayoría están condenados a la muerte.

Durante esta temporada de lluvias en el número de emergencias han reportado el avistamiento de cuatro cocodrilos en zonas donde pudieran ser un riesgo para ellos y para las personas y dos han sido rescatados.

El primero de los reptiles estaba en la colonia Rosario Uzarraga, en la parte alta, unos vecinos vieron que se metió a un domicilio por el frente lo que indica que lo tenía un habitante cercano, el animal estaba acorralado y con mucho miedo.

El otro estaba cerca de una fábrica de envases por donde pasa un canal y lo rescataron. Otros tres cocodrilos fueron vistos en un dren del poblado Agua Caliente pero la gente los empezó a molestar y se fueron.

Jimenez Arce llama a la ciudadanía a aprender a convivir con armonía con estos reptiles, Culiacán es una zona de cocodrilos y ellos ya estaban aquí cuando fue fundada la ciudad, la mancha urbana ha ido invadiendo sus espacios, son las personas las invasoras no ellos, detalló.

Recomienda que si los ven en sus hábitat que no se les acerquen, que no los molesten porque son muy sensibles al estrés y pueden morir, se invita a que no los atrapen porque no son mascotas.