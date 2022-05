Cocodrilos se adueñan de ríos, canales y lagunas de Culiacán y Navolato

Sinaloa.- Aunque muchas personas que habitan cerca de lagos, canales y drenes de los municipios de Culiacán y Navolato aseguran que hay una gran cantidad de cocodrilos, las autoridades del Zoológico de Culiacán aseguran que no hay sobrepoblación.

Avistamiento

“Un cocodrilo, un cocodrilo”, gritaba emocionado Juanito, de 5 años, cuando caminaba a la orilla del dren del Canal Recursos, a la altura de la Harinera de Sinaloa. Mientras al niño le causaba gran sensación el reptil, su padre, Juan, le explicó lo peligroso que resulta acercarse a estos animales.

Este dren pasa por gran parte de la ciudad de Culiacán, y desde hace varios años se han visto cocodrilos.

En la comunidad de Mojolo, en los poblados de Tepuchito y Palos Blancos, estos últimos en la sindicatura de Tepuche, los pobladores han denunciado que no se pueden meter a bañar al río. Algunos pobladores reprocharon que los cocodrilos se están quedando con los espacios recreativos, ante la inacción de las autoridades.

Poco antes de Semana Santa, por redes sociales se compartieron videos de cocodrilos en la laguna de Canachi, en la sindicatura de Baila.

En Navolato

En el río El Limoncito hay cocodrilos de gran tamaño, y las autoridades de Protección Civil llaman a los pobladores y turistas a no meterse a las turbias aguas.

En la laguna El Continente, en la sindicatura de Bachimeto, hay una gran cantidad de estos reptiles y hay quienes se meten a pescar, pese al riesgo.

Mario Alberto Tirado, encargado de los cocodrilos del Zoológico de Culiacán, dijo que aunque no hay un censo de estos reptiles, considera que no hay sobrepoblación y llama a la población a no molestarlos.