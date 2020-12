Coepriss llama a no ir a fiestas decembrinas para evitar contagios de Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) llama a la ciudadanía a no acudir a aglomeraciones, grandes reuniones sociales ni fiestas decembrinas porque son un riesgo de contagio del SARS Cov-2, virus causante de la enfermedad Covid-19.

El comisionado de la Coepriss, Jorge Alan Urbina Vidales, advirtió que la ciudadanía debe evitar los encuentros sociales que tradicionalmente se realizan desde un día antes del Día de la Virgen de Guadalupe (la noche del 11) hasta el Día de los Reyes Magos (6 de enero) que abarcan posadas, nochebuena, navidad, los santos inocentes, el año nuevo y la rosca del día de reyes, periodo que se conoce en México como Guadalupe-Reyes.

“El exhorto es para disfrutar estas celebraciones de manera segura porque todo diciembre y principios de enero tradicionalmente los sinaloenses tenemos la necesidad de la proximidad porque somos un pueblo cálido y alegre, sin embargo en esta ocasión debemos mantener la distancia y las medidas de prevención celebrando solamente en el círculo íntimo de nuestro hogar”, comentó Urbina Vidales.

El comisionado dijo que hay que actuar con mucha responsabilidad en las celebraciones que están por venir.

“El llamado es a quedarse en casa y evitar los grandes encuentros sociales, a no relajar las medidas sanitarias y de prevención, no debemos confiarnos porque el virus sigue ahí por lo que es indispensable guardar la sana distancia, usar cubrebocas, lavarnos de manera constante las manos, no tocarnos la cara y extremar precauciones”, afirmó.