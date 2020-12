Coepriss recomienda prevenir riesgos y protegerse del frío

Culiacán, Sinaloa.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) hace un llamado a la población a tomar medidas de autoprotección para conservar la salud durante la temporada de frío, extremar las medidas sanitarias y de prevención, actuar con responsabilidad y no realizar actividades que representen un riesgo para la salud este invierno y al celebrar la llegada del Año Nuevo.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales señaló que la temporada otoño-invierno 2020-2021 de frentes fríos culminará hasta mayo y las temperaturas más bajas se esperan en diciembre, enero y febrero. “Durante el invierno existen riesgos para la salud que se pueden evitar tomando las medidas adecuadas”, precisó.

“Durante la temporada invernal crecen las afecciones respiratorias y se presentan en ocasiones casos por hipotermia, quemaduras, incendios por cortos en adornos eléctricos, graves accidentes por el uso de pirotecnia tanto en niños como adultos e incluso intoxicación por monóxido de carbono, por calentadores o estufas en casas con poca ventilación”, comentó.

El titular de Coepriss recomendó evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse abrigados, cubrirse boca y nariz para evitar respirar aire frío así como para prevenir el contagio del SARS Cov-2 y poner especial atención en los grupos más vulnerables, como son los niños, recién nacidos, bebés, adultos mayores, mujeres embarazadas y enfermos crónicos o inmunodeprimidos, con padecimientos cardiacos, anemia y problemas respiratorios.

Jorge Alan Urbina Vidales insistió en recomendar a la población no exponerse a contaminantes ambientales, no fumar en lugares cerrados y cerca de niños, ancianos y personas enfermas, usar crema para proteger la piel del frío, vigilar constantemente adornos, luces e instalaciones eléctricas que puedan generar incendios, evitar que los menores y los adultos mayores manipulen líquidos calientes; no usar pirotecnia, y apagar velas, braceros y mecheros antes de dormir.

Es importante mencionar que nadie debe mantener un automóvil encendido en una cochera o un lugar cerrado por un periodo largo de tiempo porque podría ser fatal para sus ocupantes”, advirtió.

Más adelante, hizo la recomendación de tomar agua o bebidas calientes para mantener el cuerpo hidratado y saludable. “Ante cualquier síntoma o problema de salud se debe evitar la automedicación y acudir al médico”, concluyó.