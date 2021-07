Colaboran los dueños de espectaculares en su retiro para evitar multas en Culiacán

Sinaloa.- Dueños de espectaculares han mostrado cooperación con la campaña de limpieza de contaminación visual del Ayuntamiento de Culiacán, aseguró el Director de Inspección y Vigilancia, Luis Alfonso Meza Espinoza.

Dando continuidad a los trabajos de la campaña “Limpiemos Culiacán”, la Coordinación de Inspección y Vigilancia no para las labores del retiro de estructuras y anuncios espectaculares en la ciudad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue al inicio del año cuando se impulsó la campaña por el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro con el fin de limpiar la imagen de la capital porque los espacios estaban saturados con anuncios publicitarios.

Leer más: Solicita el Ayuntamiento de Culiacán endurecer protocolos sanitarios en hoteles

El director de inspección y vigilancia comentó que, la meta principal es el retiro en la avenida Álvaro obregón, que abarca de la Calle Ignacio Ramírez hasta ciudades hermanas, ya terminaron con la primera etapa que es del malecón viejo hasta el boulevard Leyva solano, ya está completamente limpio y trabajan en la segunda etapa que es de el boulevard Leyva Solano hacia ciudades hermanas.

Las empresas dueñas de dichos espacios han mostrado colaboración con la tarea incluso en las últimas dos semanas hubo tres espectaculares que retiraron por su propia cuenta en zonas aledañas como lo es el boulevard zapata y también la calle Juan José Ríos.

El operativo no para, siguen buscando para poder retirar el total de los anuncios, ya que hay un exceso de estos además de que representan un gran riesgo y contaminación visual.

Ya ninguna de las empresas involucradas tiene licencia vigente para continuar con los espectaculares.

Leer más: Inician plantón en la FGE de Sinaloa por los cuatro adolescentes desaparecidos en Culiacán

Hasta el momento no han levantado multas porque les notifican a los dueños de los espectaculares y les brindan la opción de retirarlos ellos mismos, es decir, tienen una etapa de negociación y así programan los retiros.

En caso de aquellos que se resisten es cuando aplican la sanción, además, la dirección se ve obligada a contratar una empresa externa para el retiro.

“La opción de que los retiren es para que aprovechen su fierro, nosotros no dañarlos y si cooperan no hay multas, buscamos no perjudicarlos porque no es la intención” señaló Meza Espinoza. La mayoría de las empresas ha colaborado.

No es mi fuerte la venganza: AMLO rechaza persecución política en caso de Ildefonso Guajardo

Síguenos en