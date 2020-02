Colectivos de mujeres no quieren ratificación de Tirado en Ismujeres

Culiacán, Sinaloa.- Distintos colectivos de defensa a la mujer llamaron a seleccionar un mejor perfil cómo titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres) ya que la directora Araceli Tirado Gálvez no está cumpliendo.

Teresa Guerra Ochoa, integrante del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, resaltó la necesidad de que las autoridades reconozcan que están fallando y que no se a hecho el trabajo que se requiere, ya que en el gobierno en curso incrementó un 40 por ciento la violencia en el hogar y 36 por ciento la sexual.

"No estamos satisfechas con lo que a hecho la titular del Ismujeres, que se revisen que apoyos se da a las mujeres violentadas, porque a venido creciendo el problema y la fiscalía no a crecido en recursos ni infraestructura, al contrario se disminuyeron", lamentó Tere Guerra.

Así destacó que respecto a su calificación, están reprobadas las autoridades en Sinaloa y a nivel federal, pues no se a estado a la altura de las necesidades, la alerta de género no a funcionado y no hay una auto crítica de gobierno para solucionar la situación de emergencia.

"Se tiene que reconocer el compromiso y dejar de simular, hay mujeres amenazadas de muerte, niñas y mujeres violadas y no se hace nada", dijo Guerra Ochoa, por lo que se tiene que evaluar al Ismujeres y a todos los niveles que están fallando, iniciando con reformar la selección de la titular del instituto para que se elijan los perfiles adecuados, ya que a su parecer se requiere que cuenten con empatía al problema de la violencia a las mujeres, y por el momento no hay libertad para que cualquier mujer pueda entrar, y se selecciona el perfil directamente por el gobernador.