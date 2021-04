Colectivos feministas presentarán propuestas para los candidatos políticos en Sinaloa

Sinaloa.- Priscila Salas, vocera de la colectiva No se Metan con Nuestras Hijas comentó que desde su perspectiva, para los candidatos y las candidatas, las mujeres de todas las edades en el estado de Sinaloa son invisibles, porque ninguno de ellos incluyó al sector en ninguna de sus propuestas, compromisos públicos o declaraciones.

No ven en ellos la intención de realizar acciones que aminoren toda clase de violencia que las mujeres experimentan día a día, ya que, no sólo se manifiesta la violencia y el feminicidio, sino que también la violencia comunitaria, digital, psicológica, económica que se viven en todos los ámbitos a pesar de que las mujeres no son minoría, son el 51 por ciento de la población, sin embargo, hasta el empleo precario en Sinaloa es ocupado por las mujeres.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Marcharán hoy en Culiacán por asesinato del perro Rodolfo

La vocera de la colectiva No se Metan con Nuestras Hijas señaló que, los candidatos no deberían hacer dicha omisión y es necesario que garanticen los derechos humanos y políticos de las mujeres, apegándose a lo que dice la constitución.

En el transcurso de la semana los colectivos feministas realizarán la presentación de una agenda feminista donde se plasmaron las necesidades de las Sinaloenses y a través de ella se busca que los candidatos abran los ojos y tomen algunas de las propuestas que se darán a conocer.