Colocación de isletas perjudica a comercios

Culiacán, Sinaloa.- Comerciantes que están por la calle Rafael Buelna y Morelos se están viendo afectados en sus ventas por los distintos cambios que se están haciendo en la vialidad.

Manifestaron que están preocupados por los accidentes que se ocasionaran debido al poco espacio que les están dejando con la construcción de isletas, las cuales se supone son para mejorar la vialidad en la zona, pero sus ventas están bajando debido a eso.

Enrique Pardo dijo que se encontraban molestos debido a que no les informaron y no se les consultó ni a comerciantes ni a vecinos sobre los cambios.

"Son ocurrencias que no están bien planeadas, no están bien estudiadas y no se nos tomó parecer a quienes tenemos negocios, a quienes hemos invertido, están arriesgando nuestro patrimonio". Expresó que muchos de ellos generan empleos y ayudan en la economía, por lo que no están de acuerdo, además de que es una zona muy transitada, por lo que habrá más congestionamiento vehicular.

Afectaciones

Otro de los comerciantes mencionó que el que se haya hecho andador la calle también les ha afectado, pero que pongan esas isletas los viene a afectar aún más, pues ya se han ocasionado accidentes y la obra no está conclusa, por lo que ven venir muchos accidentes.

Una de las razones por las que manifiestan que se esperan muchos accidentes es porque por la Rafael Buelna pasan camiones, y con el poco espacio que están dejando, no lograrán pasar.

“Ahorita, principalmente, si el camión se para ahí y si no se fija, va a caer, ya que espacio no queda, ya lo redujeron totalmente”, expresó Arturo Sánchez. Reiteró que debieron tomarlos en cuenta, ya que los comerciantes que están pegados a las isletas ya no podrán ni estacionarse a bajar productos.

Al estar en el lugar se pudo observar cómo los automóviles pasaban por encima de las marcas en donde construirán más isletas, por lo que manifiestan que al construirlas caerán muchos en ellas.