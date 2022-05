Colocan fotografías de periodistas asesinados y desaparecidos alrededor de los curules en el Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- Alrededor de los 40 curules del recinto legislativo, se colocaron las fotografías de personas desaparecidas y de periodistas asesinados en Sinaloa por las activistas pertenecientes a Sabuesos Guerreras A.C., quienes manifestaron la urgente necesidad de dar mayor protección a los defensores de derechos humanos y los comunicadores, debido a que existe temor si con sus acciones están incomodando a alguien.

Lo anterior, minutos antes de que se expida la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por el Congreso del Estado.

María Isabel Cruz, líder de este colectivo se pronunció por que se de un mayor apoyo a los activistas y periodistas, porque consideró que es muy riesgoso andar buscando a familiares y personas que están en calidad de desaparecidas, y por ello, es muy importante que se homologue la ley para obtener una reacción más pronta cuando se requiera seguridad.

"Creemos que estamos haciendo lo mejor, de defender, pero no sabemos si estamos pisando los talones, y totalmente amenazados, tal vez por el crimen organizado o mismo el gobierno, no sabemos y en este estado cualquiera te puede amenazar", agregó.

Explicó que muchas veces están en riesgo y tardan mucho en atender la petición de seguridad, pese a que tiene un botón para solicitar este apoyo y pasan más de 30 minutos y una hora y no llega ningún policía. Pese a que al tocar este botón, tiene que ser inmediata la reacción.

"Cuando yo lo he apretado, a veces me dicen que ando en Monterrey, en Chihuahua y yo ando en mi casa, creo que tiene un poco de fallas. A veces si lo apretado, me he sentido amenazada y en riesgo de una búsqueda y en otras para ver como funciona", abundó.

Corresponde a la Guardia Nacional y el Ejército deben responder al llamado de auxilio, pero no acuden a la petición, manifestó María Isabel Cruz y solamente te dan un número de teléfono para llamar si está la persona en peligro.