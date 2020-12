Colonia de Culiacán cierra el año sin drenaje

Culiacán.- Los vecinos de la colonia Emiliano Zapata manifestaron no soportar los problemas que se derivan tras la falta de mantenimiento a las tuberías del sistema de drenaje y alcantarillado, pues indicaron que los tubos que conectan con sus domicilios presentan taponeos provocando que los desechos salgan dentro de los registros de sus hogares así como humedad que en las paredes y pisos.

De acuerdo con los vecinos este no es un problema reciente pues desde hace tiempo atrás han tenido el mismo conflicto e incluso hay personas que perdieron muchas de sus pertenencias el año pasado tras tener una gran humedad dentro de sus hogares por la falta de fluidez en el sistema de drenaje y alcantarillado.

El problema se ubica sobre la calle Plan de Iguala y Ejercicio Nacional de la colonia Emiliano Zapata, dónde los vecinos señalaron tener más de dos semanas en el mes con el problema y sin solución tras constantes denuncias.

Martín Félix vecino del lugar explicó que este problema se ha prestando en muchas ocasiones pero esta vez han realizado más de cuatro reportes ante Japac y no han logrado que se les resuelva el daño.

"Ya estamos cansados de no tener soluciones, he denunciado ya varias veces y hasta el momento nada de repuestas, fui a las oficinas y me dijeron que no había personal que se encargara del problema y mientras tanto tenemos que aguantar no es justo, para los cobros si están a tiempo para todo", indicó el afectado.

El vecino mencionó que una ocasión acudieron con un cable para hacer los labores, pero no se hizo nada porque no es de los domicilios sino de la tubería de la calle, lo cual tienen que destapar para que los desechos no salgan por las casas.

El año pasado pasó lo mismo y por la humedad se me echó a perder todo el piso y lo tuve que cambiar y ahorita ya se está presentando la misma humedad", detalló.

Los afectados le hacen el llamado a las autoridades para que les dé una solución de manera inmediata para que los registros de drenaje no se tapen y tengan salida a las tuberías del sistema pluvial.