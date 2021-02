Comerciantes con nueva esperanza ante licencia del alcalde de Culiacán

Sinaloa.- Ante la noticia de que el alcalde del municipio de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, obtuvo de parte del Cabildo la aprobación de su licencia para buscar la reelección a la presidencia municipal por otro periodo de tres años, los sectores comerciales como la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), se mostraron esperanzados en espera de que el suplente a cargo pueda llevar a cabo acciones positivas para ellos

Oscar Sánchez, presidente de la Unión de Locatarios del Centro, mencionó que, ésta licencia y este suplente son la nueva esperanza que ha surgido con los sectores comerciales, ya que la persona que se quede de encargado temporalmente en la oficina de la presidencia municipal puede realmente establecer un diálogo con los sectores e ir un poco más allá de lo habitual, realmente reactivando el comercio y las vialidades del centro para que existan mejores condiciones para salir delante, aunque aún no saben cuál sea su postura social o si alcanzara a hacer algo, debido a que existe la posibilidad de que, Estrada Ferreiro regrese pronto.

Buscan sensibilidad social, ya que, aunque saben que hay una normatividad, y la conocen, quieren apoyo, que les den el sí acompañado de una explicación de cómo pueden trabajar.

Señaló que, es importante que la sociedad sepa que ninguna ciudad del país incluso en la ciudad de México siendo el epicentro de la pandemia no hay cierre de vialidades, y que ningún sector comercial se encuentra bloqueado ni cerrado en estos momentos, por lo que desde su perspectiva, es evidente que detrás de las acciones del municipio hay otros intereses ocultos que tienen que ver con la instalación de un proyecto urbano.

Diego Castro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, mencionó que, espera que llegue a la presidencia una persona sensible que sepa dialogar y negociar, ya que, las cámaras son órganos de consulta y de colaboración con los gobiernos, sin embargo, el alcalde no los consulta ni los invita a colaborar y solo impone sus puntos de vista y su autoritarismo. Buscan no más afectaciones, sin pleitos y conflictos con todos los sectores.

Agregó que, los comerciantes del centro deben estar conscientes de que es posible que si el presidente municipal vuelve les seguirá poniendo trabas y bloqueos , sin liberación de las calles que se le han pedido , con la modificación de las rutas de camiones urbanos con las paradas que normalmente habían.

Además, hay cementerios comerciales en todos los espacios que se han afectado con estas políticas, han muerto muchos negocios y establecimientos comerciales con esas decisiones arbitrarias unilaterales que ha tomado, porque no se dialogan estas situaciones con aquellos que perjudica en sus decisiones, y que nunca ha querido dialogar, además de no tener la sensibilidad de con educación permitir que los grupos perjudicados opinen y lleguen a consensos que no terminen en afectaciones.