Comerciantes de Canaco piden a autoridades de Culiacán llegar a acuerdo por falta de permisos 

Culiacán.- Ante la falta de autorización de permisos a comerciantes del parque de la colonia Canaco en Culiacán, Sinaloa, los afectados piden a las autoridades llegar a un acuerdo y otorgarles sus permisos, que llevan varios años pagando para poder trabajar.

Son alrededor de ocho los negocios los afectados por la falta de permisos, por lo que indicaron que las autoridades de Culiacán no les han dado un motivo formal por el cual no se les puede otorgar sus permisos, solo señalan que es debido a una denuncia por los vecinos.

Martha Velazquez, una de las afectadas, señaló que ella tiene cuatro años con el permiso del Ayuntamiento para poder trabajar en dicho lugar, pero al querer renovar el permiso para continuar laborando le dijeron que no se podía debido a una queja por los vecinos del sector.

"No creemos que sea por una queja de vecinos, porque no afecta a nadie de los vecinos y no hay quienes se puedan quejar, es injusto que quieran frenar esta actividad sin ninguna razón sustentada", manifestó la afectada.

Así mismo señaló que al no otorgarles los permisos serán muchos los jóvenes que se quedarán sin trabajo, además de frustrar el emprendimiento que han hecho.

También recalcó que no se puede cumplir caprichos de la gente solo por una queja, por ello piden que se les de la atención necesaria y poder llegar a aún acuerdo que los beneficie y no los deje sin un trabajo para el sustento de sus familiares.

Por último, los comerciants afectados mencionaron que de no llegar a un acuerdo con las autoridades para el martes 21 de septiembre, se verán obligados a manifestarse y cerrar la vialidad en la callé Hermes, donde se ubica el parque de la colonia Canaco.