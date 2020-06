Comerciantes de Culiacán hartos de esperar la reapertura abren sus negocios

Culiacán, Sinaloa.- Tras haber pedido al alcalde y a regidores que los apoyaran a abrir sus negocios algunos comerciantes dejaron el Ayuntamiento de Culiacán para abrir sus negocios de venta de ropa.

Algunos locatarios dijeron estar pasando por una situación desesperada algunos pagan más de 50 mil pesos de renta además de sostener el sueldo de sus trabajadores.

Tras finalizar la sesión de cabildo el alcalde Jesús Estrada Ferreiro recomendó a los manifestantes que fuera una comisión a gobierno del estado con las autoridades de sanidad pero los invitó a que fueran sin lonas porque se miraban mal.

El alcalde volvió a reiterar que no puede condonarles impuestos porque además de ser inconstitucional en la actualidad es cuando más necesita dinero el Ayuntamiento de Culiacán, para pagar los salarios de los trabajadores.

En la Japac dijo no se pueden hacer descuentos porque también ocupa recursos. También criticó que las grandes empresas si estén abiertas y los chicos no. Dijo que quienes tengan varios negocios pueden abrir los de la periferia pero no los del Centro.

El alcalde manejo un discurso de reproche y reclamo en vez de conciliador por lo que algunos comerciantes decidieron abrir.

Los negocios que fueron abiertos tienen tapete sanitizante, hay gel antibacterial y tienen marcados los espacios para la sana distancia.

Contexto social en Culiacán

La protestas ocurren luego de estar a unos días de que el acceso al Centro de Culiacán cumpla dos meses, y un poco más de tener sus negocios cerrados. La exigencia de tener permiso para abrir se incrementó cuando a supermercados les fue concedido el permiso para realizar venta de productos no esenciales.

Así como también la molestia por el levantamiento de la ley seca y con ello, la apertura de expendios de cerveza en todo el Estado.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que intentan abrir sus negocios, ya que a principios del mes creyeron que podrían volver a laborarr y por ello decidieron levantar las cortinas, sin embargo, rapidamente fueron intervenidos por autoridades municipales y estatales.

Así mismo, hace unas semanas, se registró una fuerte protesta que se difundió a nivel nacional, cuando los comerciantes abrieron a la fuerza el acceso a varias calles del Centro de Culiacán, lo cual fue intervenido por elementos de la Policía Municipal.

