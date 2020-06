Comerciantes de Culiacán intentan abrir negocios y autoridades los cierran

Sinaloa.- Con temor a que la falta de empleo desencadene actos de violencia se mantiene el sector comercio de Culiacán, ya que el día de hoy algunos negocios decidieron abrir y fueron cerrados de inmediato, lo que incremento la inconformidad, lamentó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Diego Castro Blanco.

De esta forma explicó que es cada vez más difícil lograr que los negocios se mantengan cerrados, esto pues la impotencia de los dueños y empleados por no contar con ingresos va en aumento, motivo por el cual se estimaba que el 90 por ciento de los comercios no esenciales abrieran hoy, pero este intento no fue posible.

"Ya estamos desesperados y con riesgo de que se pierdan muchos empleos con el cierre de negocios, y hasta desmanes se pueden venir, de que la gente salga a saquear tiendas y actos de violencia, entonces ya deben de darnos pauta", dijo.

En torno a la importancia que tiene el empezar a generar recursos económicos con la reactivación, el empresario dio a conocer que entre locatarios se está ideando salir a las calles a manifestarse, esto el día de mañana en un horario aún por acordar, a pesar de que el llamado por parte de la cámara es a esperar al 7 de junio que es la fecha estimada que se anunció por el gobernador, Quirino Ordaz Coppel para la reactivación.

